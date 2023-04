Calleri lasci fare la politica ai politici, orso non è cartone animato

Pubblicità

Egregio Direttore,

faccio seguito alla lettera (clicca qui per leggerla) del dott. Maurilio Calleri veterinario ed ecologo. Sarà pure dottore degli ecosistemi, ma la politica la lascerei fare ai politici. Perché si vuole ancora minimizzare, quanti episodi nascosti sono accaduti in Trentino, dalla Romania alla Scandinavia, gli orsi uccidono, non solo pecore, galline e asini, ma anche esseri umani.

Troppi gli episodi di aggressione rimossi dalla memoria, della stampa, attacchi a animali e persone e ancora l’orso viene usato come brand pubblicitario. Purtroppo è accaduto ciò che si temeva da tempo, era inevitabile che il problema orsi tornasse alla ribalta.

Non si può diffondere l’immagine dell’orso cartone animato con apposite campagne promozionali, è sbagliato. L’aumento continuo del numero degli orsi, ha ormai superato il centinaio di esemplari in un territorio così piccolo è per forza un pericolo, basta una zampata di un giovane orso, per uccidere, figuriamoci un plantigrade adulto.

Dire che l’orso non è mai pericoloso, a meno che non venga provocato, sono balle.

Life Ursus è stato un fallimento e se si continua così vorrà dire imporre ai Trentini l’abbandono delle attività di allevamento e di non mettere più piede nei boschi.

Sono convinto che la provincia di Trento non ne uscirà facilmente da questa grossa problematica, non basteranno i flaconcini da signora anti-stupro contro l’orso, perché dovresti spruzzargli quando ti è già addosso.

Hanno scambiato il Trentino con uno dei grandi parchi spopolati americani. Ora la classe politica deve assumersi le proprie responsabilità (anche in termini legali, se necessario) per difendere la nostra gente e evitare lo spopolamento delle nostre valli e questo vale anche per la gestione dei lupi. Forse è il caso di chiedere ai Trentini il loro parere e indire referendum.

Ci sentiamo tutti molto vicini al dolore dei familiari di Andrea e alla comunità. Gran Dio del cielo, Signore delle cime, noi ti preghiamo, lascialo andare per le tue montagne…

Flaviano Bolognani

