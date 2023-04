Cade con la moto lungo la SS 240: 17enne finisce in ospedale

Pubblicità

Lungo la strada statale 240 di Loppio e di Val di Ledro (SS 240), sulla strada per l’Ampola- è avvenuto ieri pomeriggio uno scontro che sembra aver visto coinvolte un’auto ed una moto.

Secondo le prime informazioni, una ragazza di 17 anni, mentre era in sella alla sua moto con una comitiva di motociclisti originari della provincia di Bergamo, stava probabilmente scendendo dalla valle di Ledro verso Storo quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo della moto cadendo a terra e contro l’auto che stava arrivando dalla direzione opposta.

La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza dei sanitari dell’associazione volontari del servizio ambulanza di Storo. In loco anche i vigili del fuoco di Storo e la polizia locale della valle del Chiese che dovrà ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La ragazza è stata poi portata all’ospedale di Tione.

