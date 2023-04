AIDAA: “Il tavolo tecnico serve solo se evita di uccidere e deportare gli orsi”

Pubblicità

In una nota, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, parla del possibile tavolo tecnico sul futuro degli orsi in Trentino.

AIDAA fa infatti sapere che se sarà chiamata, non mancherà di dare il proprio apporto tenendo fermi i principi di non uccisione e non trasferimento degli orsi trentini attraverso esperti di propria fiducia.

“Abbiamo appreso che vogliono fare una commissione composta da provincia di Trento, ISPRA e Ministero con l’unico scopo di ratificare quello che vorrebbero fare cioè uccidere gli orsi che loro definiscono come problematici e deportarne una cinquantina dove non si sa, noi riteniamo che non si debbano ne uccidere ne tantomeno deportare gli orsi, ma si debba lavorare sulla convivenza tra le specie sullo stesso territorio. – si legge nella nota.

Le associazioni animaliste fanno bene a chiedere di essere presenti in tale commissione per fare sentire la voce di chi gli orsi li vuole difendere, dal canto nostro crediamo che al tavolo di lavoro debbano sedere anche degli esperti nominati proprio dalle associazioni e degli esperti indipendenti che possano confutare le tesi della Provincia e del Ministero altrimenti si tratterebbe solo di partecipare senza contare niente ad un rito di cui si conoscono già le conclusioni”.

