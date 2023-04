A Mezzocorona la “Giornata ecologica” in memoria di Gabriele Venturini

Pubblicità

Torna l’importante appuntamento con la “Giornata ecologica” a Mezzocorona.

Come da tradizione, l’Avis comunale ha organizzato l’iniziativa in programma sabato prossimo, 15 aprile. Il ritrovo è fissato alle 14 in piazza della chiesa.

Saranno raccolti i rifiuti abbandonati lungo le strade comunali, principalmente quelle meno trafficate, per ripulire l’ambiente e sensibilizzare i cittadini.

Al termine della giornata ci sarà spazio per la merenda e i ringraziamenti.

Quest’anno la manifestazione sarà dedicata alla memoria di Gabriele Venturini, vicepresidente dell’Avis comunale di Mezzocorona venuto a mancare l’anno scorso.

Per partecipare basta contattare tramite chiamata o messaggio Anna al numero 366.8722490 , Mattia al 346.6797453 o Mara al 349.5685855 o scrivere un’e-mail all’indirizzo [email protected]

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a sabato 29 aprile.

