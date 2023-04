Tutti colpevoli tranne uno: l’orso

Dopo i tragici fatti tocca ritrovare l’equilibrio, perchè il problema c’è e potrebbe diventare ancora più pericoloso di quello che è se i politici continuano a fare “gli struzzi“. Cercare un colpevole non darà quindi una soluzione automatica del problema: infatti, ancora più sbalorditivo di averli reintrodotti è il volerli uccidere tutti, questi orsi.

L’orso fa l’orso, e se lo porti dalle vaste zone semi-deserte dell’est Europa in un territorio fortemente antropizzato come il Trentino, è chiaro che fa a gomitate con l’uomo. E la sua dialettica sono le zanne e le zampate.

Chiunque dica che il bosco è degli orsi, però sbaglia di grosso. Gli orsi in Trentino – oltre ai pochi esemplari che portavano l’animale ad essere considerato “estinto” – prima del progetto Life Ursus non c’erano. Ed il progetto, come è chiaro a tutti da anni, è finito per andare fuori controllo. Inizialmente dovevano essere massimo 40/50 soggetti… ora ce ne sono circa 150 (anche se voci tra chi di competenza alzano il numero a circa 200).

Invece di abbatterli per aver fatto quello che gli ha insegnato madre natura, bisognerebbe creare loro un habitat recintato ma vasto, magari separando maschi e femmine e lasciarli estinguere in modo sereno, senza abbatterli come vendetta postuma per un’uccisione largamente annunciata ed evitabile. Ma anche lì, rinchiudere un animale che in un giorno cammina per 40 km risulta moralmente discutibile.

Così per il lupi, che arrivati dall’Europa, hanno ripopolato le zone montane ed anche i fondo valle. Ne hanno visto uno scorrazzare per la ciclabile di Moena, e pare anche che non sia il primo. Senza poi contare quelli avvistati in bassa Vallagarina.

I governi che si sono susseguiti in regione, sono spesso sembrati quasi “spaventati” dagli animalisti che spesso, con toni poco pacati, si sono scagliati contro i tentativi di mettere mano ad una situazione fuori controllo.

Ma può un animalista che i boschi veri non li ha mai vissuti, comprendere la situazione del Trentino? Chiaramente no.

Per questo ho indicato nel mio precedente editoriale animalisti e politici come primi responsabili della morte del povero Andrea Papi. I primi perché spesso arroganti, prepotenti e violenti, i secondi perché ignavi, paurosi e quasi incompetenti su questo fronte.

I boschi non sono lontani dalle case. Nelle valli si vive nei boschi: iniziano fuori dalla porta di casa, intorno alle case. Il Trentino non è quello di 200-100 anni fa: ora la montagna viene vissuta a 360 gradi, è fortemente antropizzata, il benessere che il camminare nella natura dà è impossibile da negare. E sicuramente anche qualche animalista sarà venuto a camminare nei boschi, nei sentieri. Quegli stessi sentieri che ora non sono più così sicuri vista l’ampia presenza di grandi carnivori in regione.

Il progetto – come già ripetuto – forse non è stato davvero valutato a fondo in un’ottica di sviluppo della società. Chiedere vagamente alle persone senza fare un referendum vero e proprio è stato da irresponsabili. Così facendo non ci sarà mai un risarcimento per i feriti o per chi ha perso qualcuno a causa di un orso.

Non che questo sia l’obiettivo delle cause avviate negli anni, chiaro. È la base che è sbagliata, che non è stata valutata bene. Poco conta che il 70% delle persone all’epoca fossero favorevoli: come potevano capire o immaginare la realtà dei rischi della reintroduzione dei plantigradi, soprattutto se i nostri “geni della politica” non hanno voluto spiegarlo bene?

L’orso non ha colpe, la vittima di Caldes e tutti gli altri aggrediti non hanno colpe per vivere la natura e la propria quotidianità.

Guardando da questo lato, puntare il dito contro chi ha voluto arbitrariamente far partire un progetto del genere è il minimo. Ma chi mai avrebbe potuto prevedere un simile risvolto (presunti problemi di poca variabilità genetica inclusi)?

In ogni caso, reintrodurre un animale che era stato “sterminato” 100 anni fa per questi motivi di pericolosità che stiamo vivendo tutt’ora, è stata una scelta irresponsabile, scellerata e folle. E a pagare sono le vittime, col sangue.

Ora la polemica infiamma, come sempre animalisti contro la Provincia di Trento che giustamente vuole dimostrare ai corpi abitanti di essere presente e di voler cercare una soluzione, anche perché ricordiamo che le lamentele e le segnalazioni di danni riguardo agli orsi, sono quasi pane quotidiano.

Non è che ci sia una segnalazione vaga al mese. Ci sono danni ad allevamenti e orti accertati, animali avvistati tra le strade dei paesi. Il Trentino però si è allineato al resto d’Italia. Cioè i nostri governatori, prima di poter e voler fare qualcosa, hanno dovuto attendere il morto. Quasi “troppo comodo”.

La soluzione migliore sarebbe limitare questi animali senza però eliminarli, ma la situazione è difficile e di certo non migliorerà dall’oggi al domani. Di certo, ad oggi, c’è una valle intera che piange un ragazzo di 26 anni che aveva ancora tutta la vita davanti, vita stroncata improvvisamente ed in modo crudele e già fortemente annunciato da tempo.

Per chi è rimasto invece rimane la rabbia e, come ha scritto Franca Ghirardini, mamma di Andrea, la voglia di andare fino in fondo per restituire dignità e giustizia al proprio figlio. E come dargli torto in fondo.

Roberto Conci – direttore editoriale

