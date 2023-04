Trentino Film Commission e Trento Film Festival, collaborazione rinnovata anche per la 71° edizione

Pubblicità

Pubblicità



Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra Trento Film Festival e Trentino Film Commission che per questa 71° edizione, in programma a Trento dal 28 aprile al 7 maggio, sarà protagonista di diversi momenti particolarmente significativi per la crescita del settore audiovisivo.

Una sinergia longeva e duratura che nel corso degli anni ha portato al raggiungimento di importanti obiettivi e alla realizzazione di progetti comuni con ricadute importanti sul territorio.

Fra le proposte vi sono la sezione Orizzonti Vicini, il workshop FORWARD, la prima edizione di Nord / Est / Doc / Camp e l’Industry day, oltre all’assegnazione del premio Green Film dedicato alle produzioni che mettono in campo azioni significative dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

Come ogni anno fiore all’occhiello del programma del Trento Film Festival sarà la sezione Orizzonti Vicini dedicata agli autori, alle produzioni e ai protagonisti dalla regione Trentino-Alto Adige. Un particolare focus che mette sotto i riflettori le storie di cura del territorio attraverso il lavoro di chi vive le splendide montagne di questa regione.

Questi i titoli: Paesaggio rifugio. Visioni e incontri da un altrove alpino di Michele Trentini e Andrea Colbacchini, Dodici di noi di Federico Scienza e Manuela Boezio, documentario sostenuto da Trentino Film Commission, A noi rimane il mondo di Armin Ferrari, Storia di un violino e del suo albero di Matteo Ceccarelli, Orera del francese Julien Mounier e infine Dear Odesa di Kyrylo Naumko.

Tra i film sostenuti dalla TFC, Rispet della regista trentina Cecilia Bozza Wolf, sarà il film di chiusura del festival.

Pubblicità Pubblicità



Il secondo appuntamento nato dalla collaborazione tra Trento Film Festival e Trentino Film Commission è FORWARD Trentino Producers Lab, il workshop di training giunto alla sua quinta edizione e dedicato a produttori cinematografici, sarà invece un momento incentrato sulla formazione e sul mentoring professionale e avrà luogo a Trento dal 2 al 6 maggio.

Accanto all’ormai consolidato FORWARD Trentino Producers Lab, un altro momento di formazione: la prima edizione di Nord/Est/Doc/Camp, un nuovo laboratorio di consulenza e tutoraggio per documentari in fase di ultimazione, prodotti nel Nord-Est.

Al termine del primo incontro appena concluso, nell’ambito di Pordenone Docs Fest, uno dei due riconoscimenti offerti dallo studio Synchro di Dosson di Casier (TV), è andato a “Lazzarone” di Francesco Mattuzzi (produzione Planck Films, Rovereto), sostenuto dalla Trentino Film Commission. A Trento domenica 30 aprile, nella seconda tappa del laboratorio, i 4 progetti selezionati per Nord/Est/Doc/Camp verranno presentati a una platea di professionisti.

Il quarto momento organizzato in collaborazione con Trentino Film Commission sarà l’Industry day, un’opportunità e un momento di confronto e networking dedicato ai professionisti del settore cinematografico che avrà luogo sempre a Trento il 1° maggio.

Inoltre, dopo il successo dello scorso anno, verrà nuovamente assegnato al film che esprima in maniera più efficace i valori e le pratiche della protezione e della sostenibilità ambientale il premio Green Film.