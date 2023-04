Solidarietà per Andrea Papi: mercoledì sera un lumino contro il progetto «Life Ursus»

Pubblicità

È stato Michele Corti ad accogliere l’appello di Franca Ghirardini, madre di Andrea Papi, strappato alla famiglia, alla fidanzata e agli amici da un evento tragico che poteva essere evitato.

«Ci uniamo a lei nel chiedere a tutte le popolazioni che vivono nei territori di montagna di far sentire la loro voce e di non abbandonare la famiglia e la comunità di Caldes. Dobbiamo sostenerli nella loro determinazione a rendere giustizia ad Andrea. In Trentino, sulle Alpi, in Italia e in altri paesi» – Dichiara il professor Michele Corti titolare www.ruralpini.it che da oltre vent’anni denuncia il pericolo rappresentato dal progetto Life Ursus e dalla successiva gestione e si fa portavoce, nel diffondere questo appello, di singoli, comitati e associazioni che dall’Italia e dall’estero stanno facendo pervenire la loro adesione.

Come atto simbolico di solidarietà e vicinanza Corti rilancia l’appello che sta diffondendosi sui social affinché la sera del giorno dei funerali, mercoledì, 12 aprile, venga esposto un lumino acceso sulle finestre delle case. L’iniziativa sta avendo una grande viralità al punto che sono già pervenute molte adesioni anche da altri paesi alpini.

