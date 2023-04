Prende fuoco un elettrodomestico a Taio, poco dopo si verifica un incidente a Dermulo: doppio intervento per i Vigili del Fuoco

Pubblicità

È stata una Pasquetta movimentata quella vissuta dai Vigili del Fuoco volontari di Taio.

Nella mattinata di ieri, lunedì 10 aprile, i pompieri guidati dal comandante Cristian Tarter sono stati allertati nel giro di pochi minuti per due situazioni che richiedevano il loro intervento.

Intorno alle 9.30 sono dovuti accorrere nella parta alta dell’abitato di Taio, in via Delle Albere, a causa di una cappa all’interno di un appartamento che aveva preso fuoco. Il piccolo rogo è stato spento in breve tempo e sono stati poi bonificati i locali.

Poco dopo le 10.15, invece, i pompieri sono intervenuti a Dermulo a causa di un tamponamento con tre veicoli coinvolti all’altezza del distributore Eni.

L’incidente, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze per gli occupanti: nessuno di loro, infatti, ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

