Pasqua “caliente” a Gardolo: lite tra condomini, polizia in azione e due denunciati

Quando si pensa alla Pasqua – oltre al significato religioso della festa chiaramente – la stragrande maggioranza della popolazione va a pensare alle uova di Pasqua, ai dolci, alle grigliate, ai pranzi con amici e parenti.

Allo stare insieme felici e contenti, in pratica.

Ebbene, questa apparente serenità sembrerebbe essere completamente mancata e sfumata nella serata del giorno di Pasqua in un condominio di Gardolo.

Per motivi ancora da accertare, due condomini avrebbero prima iniziato a discutere in modo abbastanza “civile” e poi in modo nettamente più acceso, tanto che è dovuta intervenire la Polizia dopo una chiamata arrivata al 112.

I motivi della lite non sono ancora chiari, mentre di certe ci sono le due denunce effettuate: una per lesioni (a uno dei due condomini coinvolti) e una per minacce (alla moglie di uno dei due che sembrerebbe essere intervenuta in difesa del marito).

