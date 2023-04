La fidanzata di Andrea Papi risponde a Selvaggia Lucarelli: “Siete voi gli animali che banchettano sul dolore altrui”

Pubblicità

Arriva dai social l’ennesima polemica sulla “situazione orsi” in Trentino.

Negli ultimi giorni, ovvero dalla notizia della morte del 26 enne Andrea Papi per mano di un orso, sul web (e non solo in realtà) si è scatenata una vera e propria bufera.

A dare il proprio parere sulla vicenda c’è stata Selvaggia Lucarelli che, tramite post sui social, ha scritto una serie di considerazioni riguardo al dramma che si è consumato sul monte Peller.

“Mi dispiace davvero moltissimo per la morte atroce del ragazzo ucciso da un orso mentre correva tra i boschi di Caldes, in Trentino. È la prima volta che un orso uccide una persona nel nostro paese. Ovviamente il presidente della provincia Fugatti ha già annunciato che l’orso, una volta identificato con un’analisi genetica, sarà abbattuto e che forse non sarà l’unico. In Trentino ci sono circa 100 orsi ed è stato proprio l’uomo a evitarne l’estinzione con un graduale e monitorato progetto di reinserimento dell’animale nella natura chiamato Life Ursus, finanziato dalla Ue (furono importati 10 orsi dalla Slovenia). Un progetto che ai tempi fu fortemente voluto anche dalla popolazione.

La morte di qualcuno è un evento a cui la politica, quando si parla di animali, può rispondere con un’altra morte. Ed è una morte ingiusta perchè quell’orso era in un bosco, nella natura, nel suo habitat e ha fatto quello che gli animali fanno in natura, purtroppo. Ha ucciso quello che forse gli sembrava un pericolo o un’intrusione. Mi domando che diritto abbiamo noi di uccidere un animale che non si introduce in casa nostra, ma un animale che vive in un bosco nel quale noi ci avventuriamo. Mi chiedo, anche, quanto si sia fatta prevenzione, quanto si preparino locali e turisti a gestire l’eventuale incontro, quanto i percorsi siano decisi per scongiurare il più possibile i pericoli.” Il post è poi proseguito con mirate critiche al Presidente della Provincia e alle scelte fatte nei giorni scorsi.

La risposta della fidanzata di Andrea Papi, Alessia Gregori, ha poi fatto capolino su Facebook: “Signora Lucarelli non so se le è chiaro che noi nel bosco ci viviamo, esci dalla porta di casa e sei le bosco. Nessuno cerca niente, nessuno è uno sprovveduto. – si legge nel post della ragazza – L’orso ha fatto quello che l’istinto gli diceva e la colpa non è sicuramente attribuibile all’animale. Se non si ha cognizione di causa è meglio tapparsi la bocca e lasciar fare chi se ne intende. Siete voi gli animali che banchettano sul dolore altrui.”

Il problema di base che è stato ben chiaro negli ultimi giorni è che le persone non hanno idea di cosa voglia dire vivere in Trentino Alto-Adige. Ad ogni mossa per tutelare la popolazione che sulle montagne ci abita, ci si è sempre ritrovati gli animalisti pronti con il classico slogan “Trentino Assassino” e proposte per boicottare la regione.

Il parere altrui è lecito, ma forse davanti alla morte di un ragazzo ci vogliono una maggiore sensibilità ed un maggiore rispetto quantomeno nei confronti di una famiglia distrutta da un lutto prevedibile ed evitabile.

In Trentino è normale convivere con la fauna locale, ma come ripetuto più volte, la questione orsi è nettamente più complicata. Intanto gli orsi erano pressoché assenti da almeno 100 anni. Sono state fatte delle valutazioni – ingenue perché non si è tenuto conto del futuro e delle innumerevoli variabili ed i rischi nel reintrodurre un grande carnivoro – sono stati reintrodotti ma la situazione è sfuggita palesemente di mano. Lodevole l’idea iniziale, ma sul lungo periodo poco fattibile: gli orsi, invece che espandersi lungo l’arco alpino, si sono stabiliti prevalentemente in regione ed iniziano ad essere troppi per quello che è lo spazio presente.

Da quello che passa dai social sembra che i trentini siano dei “cattivoni di montagna” armati fino ai denti e pronti ad assalire ed ammazzare il primo animale che vedono. Errore, i trentini sono i primi a vivere in pace con natura ed animali. Chi pensa inoltre che siamo noi ad invadere il territorio dell’orso e che dovremmo evitare di andare a disturbarlo non ha proprio capito che dove nelle gradi città ci sono i parchi, in regione c’è il bosco. Fisicamente, è intorno alle stesse case e – presumibilmente – anche intorno alle case di tutti coloro che in Trentino ci vanno per turismo.

Per fare un esempio semplice, il bosco per i trentini è come il mare per i siciliani. E gli orsi potremmo azzardare una similitudine (chiaramente ipotetica) con gli squali. Se venissero introdotti gli squali intorno alla Sicilia, e questi si stabilissero in aree turistiche, i Siciliani smetterebbero di andare al mare? Di vivere la vita che è stata vissuta per secoli? Lo farebbero davvero? Ne sarebbero in grado? Chiaramente no, e lo stesso vale per il Trentino e per le sue aree molto più antropizzate rispetto ai secoli scorsi, quando i plantigradi sono stati quasi estinti per varie cause.

È chiaro che dal divano della propria casa in città è più semplice accusare i trentini di essere degli assassini. Tuttavia sono accuse errate e semplicistiche oltre che inutili. La stessa Selvaggia Lucarelli scrive che Life Ursus fu “un progetto che ai tempi fu fortemente voluto anche dalla popolazione” ma è un concetto errato perché non fu fatto un referendum ufficiale ma solo una valutazione su un totale di persone molto piccolo rispetto alla popolazione della regione. Vero che a favore ci fu il 70% circa, ma è vero anche che il progetto non venne spiegato accuratamente e negli ultimi 20 anni non c’è nemmeno stata la possibilità (oltre che la capacità) di gestirlo meglio al fine di portarlo avanti in sicurezza (da 50 ora gli orsi potrebbero essere 200 se si contano le varie cucciolate).

Quello che potremmo definire “allarme orso” in regione è reale: sono decenni che la gente si lamenta di arnie distrutte, allevamenti decimati, bestiame fatto a pezzi da orsi ma anche da lupi. È una carneficina continua, eppure si viene troppo spesso ignorati o zittiti dagli animalisti. Animalisti “un po’ confusi” se vanno a difendere un orso ma non le decine di pecore, capre, caprioli, galline uccise. Vero che l’orso fa l’orso, ma ci vuole un minimo di ampiezza mentale.

Ed è triste che molti dei commenti fatti sui social provengano da persone a cui di fatto non importa nulla dei trentini o della situazione, perché ad ora “dare contro” al “Trentino cattivo” porta a raccogliere approvazione e consensi. Ed è ancora più triste avere la consapevolezza che tutto questo si sarebbe evitato se solo ci fosse stato più controllo. È facile puntare il dito contro l’ultimo arrivato, ma qualcuno venti anni fa dovrà pur avuto la brillante idea di reintrodurre questi plantigradi. Che senso ha accusare la politica attuale se sono stati gli errori passati a gettare le basi per un simile disastro?

Che sia spostarli, dividerli o cacciarli, la popolazione degli orsi dovrebbe essere contenuta ad un numero che consenta alla regione di vivere serenamente, in sicurezza ed in armonia la propria quotidianità.