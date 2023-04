Il ritorno alla normalità alimentare

Se ti occupi di food & beverage sicuramente sei sempre a rischio di esagerare. Vinitaly e Pasqua abbinate sicuramente non aiutano. Grazie ai professionisti della ristorazione che ci offrono le giuste esperienze eno-gastronomiche

Con Pasqua appena trascorsa tutti, ma proprio tutti ci sentiamo un certo senso di colpa dovuto agli eccessi delle super mangiate, il cioccolato, i dolci, le ore trascorse a tavola, e al loro effetto più o meno visibile.

Se poi, come molti di noi, siamo passati al Vinitaly la settimana precedente, il recupero è davvero arduo. Inizia pertanto il tormentone su dieta, allenamento e fitness che vorremmo veloce, poco faticoso, come se ci fossero i superpoteri per rimettersi in forma.

Niente stress, solo benessere – Se si mangia fuori a mezzogiorno, scegliere quei ristoranti che, nel dopo Pasqua, ci offrono in menu uno spazio alle proposte detox: una buona e remunerativa abitudine sul fronte del servizio al cliente, che arricchisce il palato senza punirci sul fronte del piacere.

Dieta non significa rinunciare al buono, ma solo agli eccessi calorici. Carboidrati meglio se integrali, proteine e verdure sono un buon modo per offrire una grande esperienza culinaria a basso contenuto calorico e, soprattutto, un grande equilibrio. Ovviamente se i problemi sono sovrappeso se non altro di più complesso, meglio rivolgersi al medico.

Eliminare il superfluo – Eliminare dalla visuale cioccolati, dolci e colombe rimaste non aiuta perché di nascosto qualche peccato lo faremo sicuramente: buttar cibo non è corretto. Quindi diamoci una tabella di marcia: cioccolato e dolci rimasti dalle abbuffate solo la domenica, come un tempo facevano i nonni. Gratificarsi fa bene allo spirito e l’attesa aumenta il desiderio.

Niente digiuno shock – Falso mito da superare: il digiuno calibrato e sotto controllo medico fa benissimo per iniziare un percorso detox. Che poi questo si trasformi in dimagrimento lampo è una illusione. Spesso l’effetto post digiuno è quello di abbuffarsi, perché si finisce per avere così tanta fame che si assume il pari di un normale pasto o, peggio, mille assaggini e merendine.

Tre pasti sani ed equilibrati, ogni giorno: colazione, pranzo e cena, quest’ultima leggera e soprattutto non più tardi delle 19: arrivare alle 7 del mattino è sicuramente un sano digiuno disintossicante.

Attività fisica in incremento – Approfittando dell’ora legale, alziamoci un po’ prima la mattina e inizia se possibile con una attività fisica meglio se all’aria aperta in modo da stimolare le endorfine benefiche del cervello, riattivare il metabolismo affannato per digerire il periodo pasquale. Bastano 30 minuti con costanza: anticipare la sveglia non dovrebbe essere un dramma. Se poi riuscissimo a camminare un po’ di più durante la giornata, evitare l’ascensore a favore delle scale, sicuramente ne trarremmo un grande vantaggio.

Goditi la primavera – Utilizza alimenti freschi e detox. Premia gli alimenti semplici, poco cucinati. La sera verdure cotte tipo un bel minestrone e proteine senza eccedere con i carboidrati. E bevi: acqua, tisane, senza zuccheri.

Bere aiuta il detox naturale e da senso di sazietà. Sicuramente se eri allenato in precedenza il weekend di Pasqua non ha distrutto gli effetti così, in pochi giorni. Se non lo eri, prendi il post feste come un modo per iniziare a volerti bene. Il senso di colpa sarà solo un ricordo!