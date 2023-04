Ice Rink di Piné, interventi di riqualificazione per 29,5 milioni di euro

Pubblicità

Prende avvio la fase di progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti per l’impianto per il pattinaggio di velocità “Ice Rink Oval” di Baselga di Piné, per un totale di 29,5 milioni di euro.

Lo prevede un accordo tra la Provincia, il commissario straordinario di nomina governativa Luigivalerio Sant’Andrea e il Comune di Baselga di Piné, contenuto nella delibera proposta dal presidente Maurizio Fugatti approvata dalla Giunta e ora in corso di sottoscrizione con il commissario. Un’intesa operativa che rappresenta la conferma degli impegni assunti dalla Provincia nei confronti della comunità locale.

“Continuando nella strada degli impegni assunti, l’esecutivo provinciale ha provveduto celermente a definire le modalità realizzative degli interventi per gli impianti sportivi di Baselga di Piné” spiega il presidente della Provincia Maurizio Fugatti.

“L’obiettivo – prosegue il presidente Fugatti – è consentire entro la primavera 2025 la realizzazione delle opere, allo scopo di mettere le strutture a disposizione delle compagini sportive nazionali e internazionali, per la preparazione olimpica in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026. Si tratta di investimenti strategici, utili per adeguare e confermare Piné come centro federale sportivo non solo per pattinaggio di velocità ma anche per altre discipline del ghiaccio. Nonché per contribuire al piano di rilancio territoriale dell’altipiano, che toccherà tutti gli aspetti, come concordato con l’amministrazione locale”.

Con la delibera del gennaio scorso l’esecutivo aveva confermato, a seguito della rinuncia di Piné come sede olimpica 2026, gli investimenti per il territorio pinetano, per un totale di 50,5 milioni. Di questi, i 29,5 milioni già menzionati sono rivolti nello specifico all’Ice Rink, per le opere realizzate attraverso il commissario straordinario, e altri 21 milioni per altri gli interventi a favore dello sviluppo turistico, commerciale, economico, ambientale da concordare con il Comune.

Nel complesso, un piano di rilancio che era stato oggetto dell’incontro pubblico sul territorio nel gennaio scorso, alla presenza dei vertici dell’Amministrazione provinciale, del Coni, con il presidente Malagò, e dei presidenti delle Federazioni sportive.

Gli interventi relativi all’Oval potranno consentire di riservare le strutture alla preparazione, d’intesa con le richieste e necessità delle rispettive Federazioni, sia per gli atleti del ghiaccio velocità, ma anche per quelli delle discipline come short track, hockey, curling, oltre che per gli atleti paralimpici.

Queste nel dettaglio le opere previste per l’Ice Rink, già condivise nella delibera di gennaio:

rifacimento integrale della piastra refrigerante dell’anello all’aperto e adeguamento della sala macchine;

adeguamento e ammodernamento dei fabbricati di servizio esistenti del compendio sportivo;

opere di adeguamento e manutenzione degli spazi esterni;

riqualificazione del palazzetto indoor esistente, con il rifacimento della piastra ghiaccio 30×60, l’adeguamento dei locali interni e degli impianti, gli interventi di riqualificazione energetica e le opere di manutenzione straordinaria;

realizzazione di nuovo spazio polivalente coperto uso palestra per la preparazione “secco” preolimpica, convertibile a seguire in idoneo impianto indoor per tiro con l’arco;

acquisto di attrezzature.

