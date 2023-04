Cresce la preoccupazione per Taiwan, rilevate 9 navi da guerra e 26 jet militari

Pubblicità

Oltre il fronte ucraino dove recentemente, il Presidente francese Macron si era promosso come mediatore, anche se bocciato da Peskov, a creare tensione è l’Isola di Taiwan.

Taiwan, infatti, rappresenterebbe uno dei problemi geopolitici più preoccupanti di questi mesi. L’aspetto dominante ora, è quello di un accerchiamento di navi e aerei cinesi intorno all’isola contesa.

Le esercitazioni, rinominate “manovre congiunte per affilare la spada”, hanno interessato nel periodo dall’8 al 10 aprile, gli spazi aerei e marittimi settentrionali, meridionali e orientali dell’isola di Taiwan.

Se la Cina, dopo aver completato “con successo” le sue esercitazioni, conferma la disponibilità ad essere sempre pronta a combattere, dal Ministero degli esteri di Taiwan arriva la condanna per aver minato la pace e la stabilità nella regione.

A creare maggiore tensione è la promessa da parte di Taipei di mantenere legami stretti con gli Stati Uniti per “scoraggiare l’espansione autoritaria”.

A margine però, arriva la notizia che il Cremlino appoggerebbe le manovre militari della Cina intorno a Taiwan. Insomma una situazione che ha ormai imboccato tragicamente la strada del peggioramento, anche se il mondo sembra ancora troppo concentrato sulla situazione in Ucraina. Forse, in questo caso, il pensiero “prevenire è meglio che curare” non è poi così sbagliato.

