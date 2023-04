Brividi sulle strade trentine, ancora tragedie sfiorate – IL VIDEO

Pubblicità

4 tragedie sfiorate solo per puro miracolo. Un video (clicca qui per vederlo) dove vengono riportate e situazioni che si sono verificate sulle strade trentine.

La prima vicino a Civezzano dove un automobilista appena uscita da una galleria si trova sulla sua corsia di marcia una macchina a tutta velocità. La tragedia è sfiorata all’ultimo momento per un repentino rientro sulla careggiata.

Poteva forse mancare un contromano? No, ed infatti è stato documentato nella rotonda di Rovereto.

Le altre due situazioni documentano dei sorpassi vietati a Bordiana e vicino a Ponte Caffaro. In un caso la manovra è davvero molto azzardata e pericolosa.

E anche sfortunata perché poi l’automobilista «fenomeno» viene inseguito e bloccato dai Carabinieri. (clicca qui per vedere il video)

Altri video che testimoniano come la vita di persone innocenti possa essere spezzata in un istante per disattenzione, oppure per il mancato rispetto del codice della strada. (Fonte: Bad Drivers of Italy)

