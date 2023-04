Attività estive a Predaia: aperte le iscrizioni

Pubblicità

Anche durante l’estate 2023 bambini e ragazzi avranno modo di stare insieme e divertirsi a Predaia.

Sono aperte le iscrizioni alle attività estive di conciliazione lavoro-famiglia, rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e gestite in collaborazione con la Cooperativa “La Coccinella” e con l’Asd Predaia.

Le proposte della Cooperativa “La Coccinella” sono diverse: “Piccoli esploratori” per i bambini da 3 a 6 anni, “Esploratori crescono” da 6 a 11 anni e “Compiti, che avventura” da 6 a 11 anni.

Il “Summer Camp” proposto dall’Asd Predaia, invece, è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Accedendo al sito comunale www.comune.predaia.tn.it è possibile consultare tutti i dettagli delle iniziative e scaricare i moduli per la presentazione delle domande.

L’amministrazione comunale comparteciperà alle attività estive, con l’abbattimento della quota di iscrizione a carico delle famiglie che non beneficiano dei Buoni di Servizio riconoscendo alle stesse un contributo a rimborso di 65 euro per il primo figlio iscritto e di 105 euro per i fratelli iscritti contemporaneamente all’iniziativa.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Cultura – Servizi ai Cittadini 0463.468114 interno 7 – [email protected]