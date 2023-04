«Arrivano gli U2». Era la primavera del 1981. “Arrivano gli U2. Abbiamo la firma”. Me lo gridò un amico negli orecchi, mentre saltava come un grillo. Non erano queste le esatte parole, ma non posso riferire l’infinita serie di apparati riproduttivi maschili, che aggiunse. Era eccitato a mille e ne aveva ragione. Non capita spesso di mettere a segno un colpaccio di quel genere.

Nuove band – Riuscire a portare la nuova band emergente in Italia, voleva dire fare un passo enorme nella propria autostima e fare curriculum nel giro dei concerti. Più concerti “innovativi”, riesci ad organizzare è più le agenzie che controllano gli artisti ti tengono in considerazione. Ogni artista importante, se li hai saputi trattare bene, e magari hai fatto il tutto esaurito, te ne porta altri, altrettanto importanti.

Un lavoro oscuro – C’è un’organizzazione precisa e collaudata dietro ad ogni data, che deve avere il polso completo del luogo dove avverrà il concerto. Permessi, strutture tecniche, necessità di potenza elettrica, dimensioni del palco.

Poi serve un buon rapporto con la stampa, una buona agenzia che pensi alle affissioni, ai volantinaggi, alle prevendite e alle biglietterie. Un mare di cose da sapere e da maneggiare prima ancora di arrivare alla firma vera e propria.

Il contratto chiaro in ogni punto – Il contratto può rappresentare un altro sacco di guai, sono peggio dei contratti assicurativi, ci sono sempre note scritte in piccolo in fondo, che avresti volentieri ignorato.

Ci sono leggende urbane che riguardano le richieste astruse di alcuni artisti, molte purtroppo sono vere. Spesso non sono nemmeno le reali esigenze degli artisti, ma sono i promoter e i manager che vogliono mettere alla prova gli organizzatori.

Esempi di richieste folli – Alcune di queste note a fondo pagina sono diventate celebri, come la preferenza per le birre assolutamente non-americane dei Coldplay. O il numero degli asciugamani presenti nei camerini, spesso il triplo di quanti mai ne useranno. Qualcuno ha richiesto pure che fossero profumati in un certo modo. O se sei particolarmente sfortunato devi assumere un idraulico che monti servizi igienici assolutamente nuovi e mai usati da nessuno, come richiede Madonna.

Un biliardo tra i gadget – C’è chi come i Rolling Stones, in tournée si porta il biliardo e devi trovare una collocazione per questo ingombrante tavolo da gioco. Se considerate le misure minime dei camerini, anche nei palasport, comprendete facilmente che il problema diventa di difficile soluzione. Pensate solo alla complessità di far passare per certe porte un biliardo!

M&M’s – La più celebre richiesta folle riguarda i Van Halen che volevano nei camerini i bonbon M&M’s, ma esclusivamente non-marroni. Non osiamo immaginare il disgraziato che ha dovuto selezionare chili di caramelline per togliere quelle sgradite. Sul cibo e sulle bevande da mettere a disposizione sono nate vere e proprie leggende.

Molto probabilmente i promoter hanno tempo da perdere e si divertono a testare l’affidabilità degli organizzatori, aggiungendo dettagli degni delle migliori cacce al tesoro. Whiskey introvabili, vodka colorata in tinta col colore del tour, bibite disponibili solo in altri continenti, e cibo per tutta la crew.

Famiglie e roadies – Ci sono band che si muovono con almeno 50 elementi e con le loro famiglie, perciò i menù devono essere ritagliati su mille esigenze diverse, dal neonato al nonno. Devono anche essere variegati, non vorrete che delle rock stars si nutrano di pizze e panini, vero? Per quanto riguarda il cibo tra i più originali figurano i Foo Fighters che prendono letteralmente per i fondelli gli organizzatori.

I loro contratti sono spassosi per le richieste alimentari che devono tener conto di varietà, qualità e “salute” di tutti i membri. Ad esempio sono bandite le zuppe vegetali perché altrimenti i membri della crew scorreggiano troppo.

Arrivano gli U2 – Vengono gli U2, dicevamo. Beh in realtà non sono venuti. Avevamo firmato il pre-contratto e tutto filava liscio, ma quei benedetti ancora semi sconosciuti, cominciarono a vendere come matti il loro primo disco “Boy”. Fu un’autentica esplosione, e le richieste di date nei paesi di lingua inglese erano talmente tante che fecero saltare la tournée italiana.

Promoter accorto – Erano 3 sole date, ma per noi sarebbe stato toccare il cielo con un dito. Il promoter pagò una piccola penale per averci dato buca, che si ripagò completamente con una sola delle date inglesi, guadagnando un botto con le altre.

Da allora studiammo i contratti con molta più attenzione ai dettagli, comprese le parti dove i promoter pagano forti penali se fanno saltare il banco. Ma gli U2 quell’anno non sono venuti.