Nuovo avvistamento orso in val di Non: contadini in fuga a gambe levate

«Stavo lavorando in campagna presso il mio terreno in località Gola che dista 150 metri dalle abitazioni di Cunevo nel Comune del Conta’. Mi sono spaventato perché mi guardava e ho preso paura. Ho chiamato il 112 e il corpo forestale e’ stato allertato. Non e’ possibile non poter andare nemmeno in campagna per lavorare» – questa la testimonianza di Danilo Iob, agricoltore di Contà che stamane era andato di buon mattino insieme ad un amico a lavorare la sua campagna.

Uno dei due contadini alzando la testa mentre stava lavorando ha visto l’orso che stava dirigendosi verso di loro. «Era un pochino disorientato, come fosse appena uscito dal letargo, ma ho avuto paura.» – Aggiunge Iob

I due non ci hanno pensato due volte e si sono dati alla fuga a gambe levate promettendo che per oggi non sarebbero più tornati in campagna. La foto ripresa con il cellulare da Iob è stata ingrandita. Gli uomini della forestale, impegnati tutti sul Peller per controllare la situazione dell’orso che ha ucciso Andrea Papi stanno arrivando sul posto con una squadra per capire di orso si tratta.