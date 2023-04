Musei etnografici, approvati i criteri per il riconoscimento

Pubblicità

La Giunta Provinciale, su proposta dall’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, ha approvato i “Criteri per il riconoscimento dei musei etnografici”.

“Un passaggio importante – sottolinea l’assessore – che riguarda un notevole patrimonio del Trentino che valorizza storia, identità, cultura locale e contribuisce a mantenere le comunità vive sul piano delle iniziative e dei servizi e il territorio attrattivo per chi lo abita e anche per chi lo sceglie come meta per le proprie vacanze”.

I musei etnografici, tesi a conservare e valorizzare gli elementi materiali e immateriali della cultura locale, delle tradizioni popolari e del folklore, dei dialetti, dei saperi e delle gestioni agro-silvo-pastorali e del territorio, con particolare riferimento alle forme di partecipazione collettiva nella gestione dei beni comuni, nonché dei patrimoni popolari rituali, etnocoreutici e musicali, costituiscono ormai, per numero e per densità, una componente importante dell’offerta culturale del territorio trentino.

Dislocati sul territorio e nati anche grazie all’iniziativa spontanea di singoli individui, di gruppi e di associazioni, questi musei costituiscono per le comunità locali un’importante occasione di ricerca e di valorizzazione delle tradizioni popolari del territorio, di socialità e di didattica.

Sui musei etnografici si sono già tenuti incontri pubblici che hanno evidenziato l’importante ruolo dell’associazionismo che ruota attorno a queste realtà; altri incontri sono in programma.

Piccoli musei, collezioni, siti di interesse etnografico quali mulini, fucine, segherie, caseifici, calcare, sono stati interessati da un Censimento condotto nel 2022 a cura dell’Unità di missione semplice rete etnografica, dei piccoli musei ed ecomuseale della Provincia autonoma di Trento.

A partire dagli esiti del censimento, sono stati definiti i criteri per l’iscrizione a un elenco dei musei etnografici situati sul territorio provinciale.

Dopo l’approvazione dei criteri, verranno raccolte le richieste di iscrizione all’elenco da parte dei musei etnografici territoriali e dei soggetti interessati.

Successivamente, un apposito bando permetterà di accedere alle risorse finanziarie – 100.000 euro complessivi per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 – che sono stati destinati al sostegno dei musei etnografici.