La Polizia Locale Rotaliana nelle scuole

Durante l’anno scolastico in corso la Polizia Locale Rotaliana ha intrapreso, come ogni anno, una collaborazione con le scuole della Piana Rotaliana per attuare, tramite i propri operatori, una serie di incontri con gli studenti per improntare concetti base relativi alla legalità e rispetto delle regole comuni.

In particolare con l’Istituto Comprensivo di Mezzocorona si sono svolte lezioni in classi di diverso livello, dove gli Agenti hanno spiegato il senso della legalità, il perché dell’esistenza delle leggi e l’importanza del rispetto delle stesse per favorire una convivenza serena della comunità.

Gli argomenti hanno toccato le nozioni principali del Codice della Strada, compreso l’utilizzo del monopatino elettrico, velocipedi e acceleratori di camminata, nonchè la conduzione di animali domestici, il rispetto dell’ambiente e varie nozioni di Codice Civile.

E’ stato trattato il problema del bullismo, come difendersi e come prevenirlo rispettando prima di tutto l’individuo in tutte le sue diversità, viste come arricchimento sociale e non come motivo di discriminazione e isolamento.

Agli alunni è stato anche introdotto l’argomento delle dipendenze da alcol e droghe con lo scopo di farne conoscere i rischi legati all’uso di queste sostanze, facendone comprendere sia i rischi per la salute con i loro effetti sia l’aspetto legale, più propriamente di competenza del Comando.

Con l’ausilio del cane da antidroga “Argo” e del suo conduttore, sono state effettuate simulazioni di ricerca sostanze stupefacenti che hanno visto la vivace ed entusiasta partecipazione degli alunni, i quali divertendosi hanno potuto apprezzare anche il prezioso lavoro degli animali nelle attività di Polizia.

Il progetto è stato finanziato dalla Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo, dall’agenzia ITAS di Mezzolombardo e dalla Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg.

Il fine di questo progetto è quello di promuovere la vicinanza delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine ai giovani sia in tema di prevenzione che di gestione delle problematiche relative alle tematiche sopra riportate.

In accordo con le Direzioni didattiche dei vari Istituti del territorio sarà programmata una sequenza regolare di tali incontri. (fotografia effettuata nel piazzale scuole medie di Mezzocorona con la vice preside).

