Caseificio Coredo, formaggio con dentro lo sterco: prossima udienza il 4 maggio

Pubblicità

Pubblicità



Si è svolta giovedì 6 Aprile, la prima udienza del secondo processo con risvolti penali nei confronti dell’ex. presidente del caseificio di Coredo, Lorenzo Biasi di Sfruz e del casaro Gianluca Fornasari di Coredo.

Il duo deve rispondere del reato p.e.p. dell’art. 41 e 590, comma 2 Codice Penale, ciascuno per condotta colposa indipendentemente (per imprudenza, imperizia, negligenza, inosservanza di norme), tali condotte secondo il Pubblico Ministero determinavano le condizioni affinché un piccolo di soli 4 anni, a seguito dell’acquisto e consumo del formaggio “Due Laghi” contaminato da escherichia coli produttrice di shigatossina, contraesse una patologia, dalla quale derivavano lesioni gravissime con malattia insanabile.

La procura convinta delle responsabilità del Fornasari e del Biasi ha indicato come persona offesa il padre del bimbo, Maestri Giovanni Battista.

Pubblicità Pubblicità

L’avvocato Gaetano Forte del foro di Ferrara, difensore degli imputati, ha sollevato una serie di eccezioni, con gli obiettivi di spostare il processo a Padova (luogo dove il piccolo ha trascorso quasi un anno di ricovero presso l’ospedale pediatrico), e di annullare il processo e di estromettere la parte civile.

Alle obbiezioni architettate, si sono opposti tanto il Pubblico Ministero che ha il compito di esercitare l’azione penale, quanto i legali del padre del piccolo, Paolo Chiariello e Monica Cappello, ritenendo le eccezioni prive di ogni fondamento giuridico.

Il Giudice ha fissato la prossima udienza per il 4 maggio nella quale verranno sciolte le riserve sulle eccezioni.

Pubblicità Pubblicità



Apprezzabile l’impegno da parte dell’avvocato dei responsabili del caseificio di Coredo di fare emergere la verità, pare però, che alle parole non seguano i fatti, infatti le eccezioni proposte hanno come chiaro obiettivo quello o di annullare il procedimento per eventuali vizi di forma, o di estromettere la parte civile, o addirittura spostare il procedimento presso il tribunale di Padova con il chiaro intento di allungare i tempi, sperando nella prescrizione.

Ricordiamo che il precedente processo si è concluso in Cassazione con sentenza definitiva di condanna, durante il quale sono emerse delle circostanze incredibili.

Tra queste sono state confermate che il tubo dell’autocisterna toccava a terra su terreno spesso sporco di terra e letame, lo stesso tubo nel momento dello scarico del latte nelle vasche di affioramento o nella cisterna del caseificio veniva posizionato a contatto diretto con il latte, insomma il tubo sporco di sterco sarebbe stato immerso nelle vasche di lavorazione.

Lo stesso latte veniva poi usato per produrre il formaggio a latte crudo, come il “Due Laghi”. Il tutto era stato segnalato ai responsabili della latteria ma era stato risposto “noi abbiamo sempre fatto così”.

In sede processuale di contraddittorio da parte dell’Avvocato Paolo Chiariello del Foro di Trento, è stato chiesto al professore Giaccone (consulente di parte del caseificio) se viste le analisi del formaggio incriminato avrebbe dato da mangiare quel formaggio a suo nipote o ad un bambino a lui caro, lo stesso, sollecitato a dare una risposta da parte dell’avvocato della difesa e dallo stesso giudice, non ha potuto o voluto dare risposta, smentendo di fatto quando in precedenza dichiarato. Come spesso accade una mancata risposta corrisponde ad una risposta.

Altra circostanza preoccupante è il fatto che il formaggio incriminato a latte crudo è stato messo in vendita prima dello scadere del periodo di stagionatura, necessario per scongiurare la presenza dell’escherichia coli.

ll padre dello sfortunato bimbo, Maestri Giovanni Battista su «Mi manda rai 3» ha parlato di comportamenti criminali spiegando che “è stato accertato dal giudice che nel caseificio di Coredo venivano realizzati e messi in vendita prodotti pericolosi per la salute pubblica, contenenti l’escherichia coli. Sono stati tenuti dai responsabili del caseificio di Coredo dei comportamenti “criminali” e nel dibattimento questo è emerso in maniera chiara come è stata dimostrata l’inosservanza dei controlli e delle norme sull’igiene degli alimenti”.

E ancora: “Era stato denunciato il tutto ai responsabili del caseificio di Coredo, Biasi e Fornasari, bastava un minimo di attenzione ed il mio piccolo si sarebbe potuto salvare, ma la presunzione, l’arroganza, l’ignoranza degli interessati, li ha portati ad ignorare le più elementari norme sulla sicurezza alimentare. Incoscienti, dovrebbero provare vergogna. Non mi interessa nulla delle pene inflitte, ma voglio che la verità (che io conosco benissimo) venga certificata, queste condanne sono il primo tassello per ottenerla. Ma non finisce certo qui”.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità