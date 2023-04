A marzo qualità dell’aria ottima in Trentino

Pubblicità

Pubblicità



Le concentrazioni di polveri sottili PM10 per tutte le stazioni della rete di monitoraggi, sono risultate significativamente inferiori rispetto alla media del periodo.

Le concentrazioni medie mensili di biossido di azoto NO2 seguono il trend in continuo miglioramento per questo inquinante, inoltre anche le concentrazioni degli altri inquinanti monitorati (ozonoO3, biossido di zolfo SO2, monossido di carbonio CO e benzene) si confermano al di sotto dei valori limite previsti.

Per le polveri sottili non sono stati registrati superamenti del valore limite previsto per la media giornaliera di PM10 (50 μg/ m3), se non per un unico episodio registrato il 6 marzo, con una concentrazione di soli 2 μg/ m3 al di sopra del valore limite. Pubblicità Pubblicità