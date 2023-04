“Una tragedia annunciata, aspettiamoci la condanna verso la vittima, colpevole perché il bosco non era il suo habitat”

Pubblicità

Egregio Direttore

Una notizia che mai avremmo voluto leggere, eppure il fatto è accaduto. La condizione in cui è stato trovato il cadavere di un povero 26enne, non lasciava adito a dubbi. Poi è arrivata la tragica conferma.

Qualche associazione aninalista (Pae) racconta addirittura che non c’è stata nessuna aggressione dell’orso, ma visto che pare improbabile che il ragazzo possa essersi “sventrato” da solo non possiamo che prendere per buoni i risultati dell’autopsia. Colpevole, sicuramente per chi insiste ad accusare l’essere umano di aver invaso l’habitat consueto dei grandi carnivori.

Colpevoli tutti i trentini che, vivendo di turismo, dovrebbero abbattere rifugi, hotel e tutto ciò che contribuisce al sostentamento della popolazione, creando benessere e lavoro.

Colpevoli di aver puntato sulla salubrità, offrendo la possibilità ai vacanzieri di godere del nostro territorio con paesaggi mozzafiato.

Ma ora, a quei difensori accaniti dello “Yellow Stone” che, vivendo in città industrializzate, in mezzo allo smog, si ostinano ad accusare i trentini di essere degli “assassini”, vorrei chiedere un’opinione su questa tragedia. Chi è l’assassino nel caso specifico?

Inoltre: che dovremmo fare noi trentini per compiacere il delirio di questi personaggi? Forse abbattere tutti i centri abitati in montagna per lasciar spazio ad ogni specie animale che loro ammirano solo su fotografie e documentari in tv?

Dovremmo forse, “civilizzarci” e “industrializzare” la nostra città di Trento, respirando lo stesso smog delle grandi metropoli e diventare come loro? Accecati dalla cattiveria?

Spiacenti, non ci sto, non ci stiamo. Orgogliosa del nostro territorio, rovinato dall’incapacità di chi, reintroducendo i grandi carnivori, ha permesso che la situazione sfuggisse di mano, creando quindi una condizione di invivibilità e paura.

Non siamo noi abitanti di questo meraviglioso territorio i colpevoli di questa situazione. Colpevoli son quelli che si sono “fatti ben vedere” con progetti europei di cui hanno intascato fior di quattrini, fregandosene altamente di “monitorare”, come avrebbe dovuto.

Intanto c’è una famiglia che ha perso un figlio in un modo orribile, di questo qualcuno dovrà rendere conto!

Chiara Mazzalai – Trento

