Sanità nel caos? «Togliamo l’autonomia al Trentino»: i lettori sono divisi

Dopo la pubblicazione di una lettera di un nostro lettore nell’apposita rubrica «Io la penso così» sono arrivate in redazione numerose repliche.

Nel caso specifica la segnalazione riguardava purtroppo i tempi delle visite specialistiche, nel caso del nostro lettore una visita in Rao C era stata programmata dopo 10 mesi. Nella sua denuncia il lettore, piuttosto arrabbiato, aveva proposto di «Togliete l’autonomia al Trentino perché non la merita»

L’argomento è di stretta attualità e rappresenta il tallone d’Achille della provincia autonoma di Trento retrocessa in questi ultimi anni sotto tutti gli aspetti sanitari.

I Trentini, ma non solo, dimostrano molta sensibilità verso questo problema e lo hanno sottolineato inviando molte lettere in replica, ma anche nuove denunce e lamentele contro un sanità che nella nostra provincia è nel caos assoluto.

Ne abbiamo riproposto alcune sotto.

Scipione Frizzi: “Mi spiace parlare male della sanità provinciale, per il semplice motivo che pur essendo trentino purosangue, ma vivo da molti anni a Belluno. Ecco i fatti. L’anno scorso mia figlia durante l’estate si trovava a Cavalese in casa della madre originaria del posto. Colpita da una patologia piuttosto seria ad un occhio, si è recata all’ospedale locale nel pronto soccorso. La risposta è stata: vada a Trento perché qui non ci sono specialisti. È andata in taxi a quel pronto soccorso e dopo alcune ore di attesa è stata visitata a “distanza “per paura di un contagio, da un oculista che si è limitato a consigliarle di recarsi a Rovereto, perché lui non poteva fare nulla!! Lascio ai lettori ogni commento in proposito”

Ale Hueller: “In effetti io ho risolto con assicurazione privata, nonostante pago anche quella pubblica, con unisalute da ricettafatta ieri mattina e fatta la tac oggi pomeriggio, ha ragione a far togliere l’autonomia…le strade del trentino sono tutte rattoppate, la povera provincia di belluno ha l”asfalto tutto nero a due corsie gestita da anas, noi abbiamo l’autonomia di andare dal meccanico”

Fausto Samueli: “sono in disaccordo con l’estensore della proposta. Capisco la frustrazione per una visita rao C da farsi addirittura nel 2024. La salute è la cosa più importante, ne va della vita. Detto questo, il voler togliere l’autonomia significa buttare il bambino assieme all’acqua sporca.”

Adriana Sottoriva: “È vero, le prenotazioni nella sanità trentina vanno troppo a rilento. Perché?”

Pisetta Loris: “Sono d’accordo con il signore che desidera togliere l’autonomia alla provincia di Trento ( non la merita) personalmente ho un RAO C da dicembre 2022 per TC addome è tutt’ora non ho una data. Aver bisogno della sanità a Trento negli ultimi anni sarebbe meglio vivere a Napoli (anche per le spese giornaliere)”

Bortolotti Roberto: “Ho letto quanto scritto dal Sig D.Z mi dispiace per il signore, non voglio fare polemica, personalmente posso solo dire che finora tutte le visite prescritte dal mio dottore sono sempre state fatte in tempi brevi ( tac, ecografia, risonanza, ecodoppler,esami del sangue) forse sono un fortunato ma personalmente non cambierei.(Facile per te che non hai avuto disagi dira qualcuno lo capisco..) Ringrazio TUTTI gli operatori del settore che so fanno sempre di più, sono sempre sottodimensionati e forse poco considerati Grazie GRAZIE A TUTTI per il LAVORO CHE FATE “

Lucia Carollo: “Ho letto la lettera del signore che deve attendere 10 mesi per una visita ematologica. Non credo sia giusto togliere l’autonomia al Trentino ma mandare a casa la classe politica e la dirigenza Apss si. La pandemia ha stravolto tante sicurezze, ma l’incompetenza è l’arroganza politica ha fatto ancora più danni.

Non ci sono i fondi? allora perché si sono sprecati tutti quei soldi e risorse umane per l’area S. Vincenzo? Il Trentino con la sua autonomia potrebbe essere molto attrattivo invece si preferisce piangere scaricando sulle precedenti amministrazioni, sul fatto che ci sono pochi specializzandi ecc. la colpa è sempre di qualcun altro.

Non ci sono i fondi? allora perché si sono sprecati tutti quei soldi e risorse umane per l'area S. Vincenzo? Il Trentino con la sua autonomia potrebbe essere molto attrattivo invece si preferisce piangere scaricando sulle precedenti amministrazioni, sul fatto che ci sono pochi specializzandi ecc. la colpa è sempre di qualcun altro.

Esprimo alla sig.ra la mia piena solidarietà e l'augurio che tutto si risolva per il meglio, ai nostri politici ricordo che le bugie hanno le gambe corte e in campagna elettorale non si devono fare promesse che si sa in partenza non potranno essere mantenute. Se un politico prima di candidarsi è fare un programma non si informa sulla reale situazione è meglio che cambi mestiere per il bene suo ma soprattutto nostro. " Alessandra Zanon: «Buongiorno in quanto alla sanità trentina volevo lasciare la mia esperienza. Martedì 04 ho chiamato il cup per prenotare una visita per mia mamma con codice rao b per l'ospedale di Cavalese mi è stato detto che il primo posto disponibile era il 14 maggio all ospedale di Trento a circa 80 km per cavalese arrivavamo a fine maggio, la mia risposta è stata va bene andremo a pagamento. Sentita mia mamma mi ha detto ma dai aspetterò prendimi pure quella, richiamo neanche 5 minuti dopo trovo un altra persona che mi dice va bene …avrei posto giovedì 06 a cavalese … Io mi chiedo come mai prima non c' era e poi si…probabilmente c'è chi fa il suo lavoro con professionalità e …chi meno…grazie Alessandra» Luigi Scognamiglio: «Vorrei esprimere la mia totale delusione dopo pochissimi anni che dalla lombardia ora abitiamo in trentino: siamo anziani con varie patologie e con difficolta' ci curiamo spendendo moltissimo … con appuntamenti x esami e visite che in convenzione hanno tempi assurdi. Tutto privato o viaggi a Verona Brescia..ma a cosa serve l'autonomia??? aiuta solo pochi non certo a "curare" gli anziani. Il medico di base ci da' appuntamenti a 14 giorni non ho parole. Saluti Lidia da Rovereto» Luigina Brugnara: «Per prenotare una visita dall' occultista con impegnativa si va se va bene fine 2024… Riprovi ogni settimana che magari si libera un posto ….a me serve quest'anno» Christian Manfredi: «Mi aggancio all'opinione del firmatario D.Z., al quale voglio ricordare che il Trentino rispetto alle altre regione è molto molto più organizzato. Io abito sul confine Trentino/Lombardia e per comodità cerco di prendere appuntamenti medici in entrambe le regioni, e le posso assicurare che per qualsiasi visita ricevere l'appuntamento in regime di mutua nel limite dei 6/8 mesi è un lusso. Le faccio un esempio: mia moglie per fare la mammografia pre il prossimo anno deve prenotarla ora è forse troverà posto verso maggio giugno a Brescia… però in alternativa può prenotare per (domani) in regime privato… stesso ufficio stesse attrezzature ecc… paghiamo un sacco di tasse per prestazioni che non avremo la possibilità di usufruirne… è ora di tornare come qualche decina di anni fa e smetterla di finanziare le cliniche private… in particolare la Lombardia».

