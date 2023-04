La Pat cancella la mappa degli orsi con radiocollare: per paura di ritorsioni?

Pubblicità

La notizia è stata pubblicata venerdì sul sito www.kodami.it, noto portale animalista equilibrato e moderato.

La mappa degli orsi muniti di radiocollare – si legge nell’articolo di Kodàmi – non è più visibile sul sito della Provincia autonoma di Trento.

Contattato da Kodami, il responsabile del Servizio faunistico della Provincia, Giampaolo Pedrotti, fa sapere che «non sa se è dovuto a un mal funzionamento o è una decisione presa in vista del comitato».

La mappa, che fino a giovedì sera era ancora visibile sul sito della Provincia autonoma di Trento, non mostra più né la provenienza del segnale né l’orso che lo trasmette. Sopra la cartina appare la scritta: «Gli aggiornamenti in mappa sulle posizioni degli orsi M62 e JJ4 sono momentaneamente sospesi a causa del difettoso segnale proveniente dai relativi radiocollari». Quindi in questo momento non è risaputo il movimento di nessun orso con la sicurezza dell’impossibilità di individuarlo

L’ipotesi che diffonde sul suo sito Kodàmi è che il team di Fugatti voglia evitare azioni di giustizia sommaria da parte dei cittadini, con il rischio di trasformare i boschi della Val di Sole in un Far West. Tutt’ora la mappa non è più attiva.

A scatenare la rabbia delle persone come tutti sanno è stata la morte di Andrea Papi, 26enne originario di Caldes, che la sera tra il 5 e il 6 aprile è stato trovato morto con segni riconducibili all’aggressione di un orso.

L’autopsia sul corpo del giovane ha confermato che il giovane era ancora vivo quando ha incontrato il plantigrado.

I rilievi sul corpo di Papi, eseguiti dai consulenti indicati dalla Procura di Trento, sono quindi terminati. È già stato dato il nulla osta alla sepoltura, e resta solo da individuare l’individuo responsabile dell’aggressione, per cui sono stati disposti gli esami sui campioni di dna prelevato, che verranno eseguiti presso i laboratori della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige.

La famiglia di Andrea Papi, il runner di 26 anni morto a causa dell’aggressione da parte di un orso nei boschi sopra Caldes, ha annunciato l’intenzione di denunciare la Provincia autonoma di Trento e lo Stato per aver reintrodotto gli orsi in Trentino.

La famiglia Papi ha nominato l’avvocato Marcello Paiar (foto) e l’avvocato Maura Cravotto. I due legali hanno subito nominato un consulente che venerdì mattina ha partecipato all’autopsia. La prossima settimana ci sarà probabilmente un incontro con la famiglia per pianificare le prime mosse legali da fare.

Nella giornata di ieri il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha firmato l’ordinanza, annunciata già nella giornata di venerdì per “Procedere all’abbattimento dell’esemplare identificato” come l’autore dell’aggressione mortale al runner di 26 anni nei boschi di Caldes.

Tenuto conto della situazione di “gravissimo pericolo per l’incolumità e la sicurezza pubblica, riguardante potenzialmente più comuni”, il documento prevede che il Corpo forestale trentino prosegua il monitoraggio intensivo dell’area ove si è verifica la tragedia, al fine di assicurare la massima tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, oltre che di “procedere, nel più breve tempo possibile, all’identificazione genetica dell’esemplare che si è reso protagonista dell’aggressione”.