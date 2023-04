La famiglia nomina i due legali: probabile la denuncia contro Provincia e Stato

Pubblicità

La famiglia di Andrea Papi, il runner di 26 anni morto a causa dell’aggressione da parte di un orso nei boschi sopra Caldes, ha annunciato l’intenzione di denunciare la Provincia autonoma di Trento e lo Stato per aver reintrodotto gli orsi in Trentino.

La famiglia Papi ha nominato l’avvocato Marcello Paiar (foto) e l’avvocato Maura Cravotto. I due legali hanno subito nominato un consulente che venerdì mattina ha partecipato all’autopsia. La prossima settimana ci sarà un incontro con la famiglia per pianificare le prime mosse legali da fare.

Quasi sicuramente la famiglia richiederà un congruo risarcimento allo Stato e alla provincia, che sono i responsabili principali della morte del figlio Andrea. Ci sarà anche una probabile denuncia per omicidio colposo. «Si sapeva che prima o poi sarebbe successo – ha detto la famiglia Papi – ma speri sempre che non tocchi a te. La vergogna è che anche in Trentino come nel resto d’Italia per fare qualcosa ci debba scappare il morto»

