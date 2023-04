Torna il “Piacere del cinema” al “Dolomiti” di Coredo

Pubblicità

Ricca programmazione durante il mese di aprile per il Cinema-Teatro “Dolomiti” di Coredo, nel Comune di Predaia, dove torna la rassegna “Piacere del cinema”.

Fino a quando non riaprirà la struttura di Cles, interessata in questo periodo da un intervento di ristrutturazione, la sala cinematografica coredana sarà l’unica accessibile in Val di Non.

La proiezione di “John Wick 4”, film d’azione con attore protagonista Keanu Reeves in programma questa sera, sabato 8 aprile alle 21, inaugurerà ufficialmente la nuova stagione. Si replica il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile alla stessa ora.

Domani, il giorno di Pasqua, domenica 9 aprile, ci sarà un doppio appuntamento: alle 17 sarà proiettato “Super Mario Bros”, film d’animazione per tutta la famiglia con replica il giorno seguente, lunedì 10 aprile, e poi sabato 22 e martedì 25 aprile sempre alla stessa ora, mentre alle 21 toccherà alla pellicola vincitrice di due Premi Oscar “The Whale”, con Brendan Fraser.

Sabato 15 e domenica 16 aprile alle 21 sarà la volta di “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri”, film d’avventura con Chris Pine, Regé-Jean Page, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Justice Smith.

Sabato 22 e martedì 25 aprile alle 21, invece, sul maxischermo coredano andrà in scena “I tre moschettieri: D’Artagnan” con Eva Green, Vincent Cassel, Louis Garrel, François Civil.

Domenica 23 e lunedì 24 aprile alle 17 appuntamento per tutta la famiglia con il film d’animazione “Mavka e la foresta incantata”, alle 21 è in programma la proiezione di “Air – La storia del grande salto”, film drammatico con Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Viola Davis.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura del Comune di Predaia al numero 0463.536121 (interno 7) o visitare il sito www.predaiaviva.com

Ingresso intero 7 euro, ridotto (over 65, minori di 14 anni, studenti fino a 25 anni) 5 euro. La biglietteria apre mezz’ora prima della proiezione.