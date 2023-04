Sanità trentina, “è la classe dirigente che va cambiata non l’autonomia”

Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore

Rispondo alla lettera di D.Z. dal titolo Visita in Rao C dopo 10 mesi: «Togliete l’autonomia al Trentino perché non la merita» (clicca qui per leggere l’articolo)

Sono la mamma di una ragazza affetta da narcolessia, malattia rara. Dopo due anni di calvario per la bambina (al tempo aveva 10 anni) errate valutazioni, la dottoressa che aveva preso in cura mia figlia, mi aveva dato della mamma isterica dicendomi che “ lei era il dottore “ per 6 mesi, le ha somministrato un farmaco per l’epilessia, così la situazione è peggiorata a tal punto che, presa dalla disperazione mi sono rivolta, prima al pediatra per sospendere il farmaco e poi all’ospedale di Bolzano, dove ho trovato un altro tipo di disponibilità e sensibilità, l’hanno seguita con cura per 7 mesi e poi, mi hanno mandata a Bologna, premurandosi di comunicare tutti gli esami fatti e fissandomi l’appuntamento con il professore!

A distanza di 10 anni, mi vedo sostituire il “farmaco non sostituibile “ con un generico che dopo due giorni dalla somministrazione, ha provocato delle emicranie occipitali , tali da farla rimanere a letto per giornate intere.

Dopo varie sollecitazioni da parte dello specialista e continue telefonate, a gennaio le è stata ripristinata la fornitura di suddetto farmaco.

Da settembre , in concomitanza alla visita le era stata prescritta una risonanza con e senza liquido di contrasto , dal 6 settembre, ho ricevuto l’appuntamento a marzo, dopo aver chiamato l’URP 3 volte, alterata!

Pubblicità Pubblicità



Risultato? La ragazza va a fare la risonanza ad Arco, all’ eremo, e li il medico preposto a fare l’esame prescritto, decide, di sua iniziativa di non fare il liquido di contrasto, “fa male e se fosse mia figlia non lo farei “ questa è stata la risposta che mi ha dato, dopo che inalberata, ho richiamato l’URP.

A questo punto, io sono convinta che non sia un “problema di avere o meno l’autonomia “ il problema è nella classe dirigenziale della nostra sanità, finché nessuno paga per gli errori fatti, e i premi vengono divisi anche fra gli inetti, non andremo da nessuna parte!

Non auguro a nessuno di questa gente, di aver problemi, ma vorrei solo che si immedesimassero nei pazienti o familiari per un attimo, se succedesse a loro? Come si comporterebbero? Scusate il francesismo, ma un po’ si incazzerebbe anche un Santo!

Barbara Giovanetti

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre…)