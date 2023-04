Provocazione animalista: organizzato un presidio a Caldes in difesa dell’orso

Pubblicità

Il gruppo Fronte animalista News in sfregio alla famiglia del povero Andrea Papi, morto per mano di un orso sul Monte Peller, ha deciso di organizzare un presidio il 30 aprile presso la piazza San Bartolomeo di Caldes in difesa dell’orso. Il titolo dell’iniziativa è «Dalla parte dell’Orso sempre»

I residenti di Caldes, provati da quanto successo, non hanno preso bene la cosa. Si tratta infatti di un atto provocatorio degli animalisti che almeno in questo caso poteva essere risparmiato alla famiglia e a tutti gli amici della vittima.

Sulla pagine del gruppo animalista qualcuno ha tentato di spiegare che forse era meglio soprassedere per sensibilità nei confronti della famiglia di Andrea. La cosa però sembra interessare poco agli animalisti, per loro infatti “la colpa non è dell’orso ma del destino”. A Caldes, in questo momento, la tensione è alle stelle.

