“Pane nero”: l’esercito di donne schierato in prima linea in Italia durante la seconda guerra mondiale

“Pane nero” di Miriam Mafai, è un libro è unico nel suo genere perché racconta la vita delle donne e della loro quotidianità durante la seconda guerra mondiale, senza aggiungere “fronzoli”.

La stessa Mafai diceva: “le storie che ho qui raccontato sono tutte storie vere. Alcune di coloro con cui ho parlato hanno desiderato non vedere pubblicato il loro nome e sono state accontentate. Altre donne appaiono invece qui con il loro nome e cognome. Altre infine sono assai facilmente riconoscibili… un vero e proprio esercito femminile!” (*)

“⌈…⌉ però, in fondo, è stato bello”, perché Carla e Lucia, Marisa e Luciana, Lela, Cesira e la stessa Miriam mentre la guerra diventava sempre più tragica, dovettero imparare a decidere da sole, nonostante vivessero in un periodo storico nel quale l’unico obiettivo della donna era “sposarsi a tutti i costi”.

La figura femminile doveva necessariamente essere “docile, passiva” rassegnata al suo destino: quello di diventare una brava allevatrice e moglie.

Ma con la guerra tutto si era rivoluzionato perché, ”ognuna di noi divenne, nel pericolo e nella miseria, più padrona di se stessa”. Secondo Mussolini “il vero posto della donna, nella società moderna, è, come nel passato, nella casa” ma “Carla fu assunta alle Poste nel marzo del 1941”, Adriana divenne tranviera… finalmente la donna iniziava la grande scalata verso la parità di genere, obiettivo che ancora oggi nel 2022 non è stato raggiunto (**).

Il titolo ricorda il pane nero razionato di qualità scadente, che la popolazione italiana era costretta a mangiare.

L’Italia aveva fame di libertà, di pace. Dalla campagna di Russia nell’inverno del ’42 i soldati scrivevano a casa “non si tratta più di vincere, si tratta solo di sapere se torneremo vivi”.

È una storia davvero emozionante perché è diverso dai soliti testi storici che si limitano a descrivere i fatti, infatti Mafai ha avuto la capacità di trasmettere la paura, la rabbia, la speranza, la fame e la sofferenza della guerra.

Trama:

Quando la sera del 10 giugno 1940 Mussolini annunciò all’Italia l’entrata in guerra, nessuno poteva prevedere ciò a cui si stava andando incontro. Quello che doveva essere un “conflitto lampo” durò invece cinque lunghissimi anni, durante i quali le donne assunsero un ruolo di primo piano, combattendo contro la fame, le bombe e la fatica di una guerra interminabile. Con la forza evocativa di un maestro neorealista, Miriam Mafai ricostruisce la vita quotidiana di questo esercito femminile, raccontando un’epopea che ha come scenario le città bombardate e le campagne percorse dalle fanterie di tutti gli eserciti e per protagoniste le donne, diventate capofamiglia e uniche vincitrici di un conflitto perduto. La prima storia delle donne durante la Seconda guerra mondiale. Un libro fondamentale ancora oggi per la questione femminile in Italia.

*: dal libro prefazione pag.11

** dal libro pag. 284