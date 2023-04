“Non so niente di te”: un libro su aspettative e crisi della società

“Non so niente di te”, di Paola Mastrocola, è un libro del 2013 molto interessante con un bel ritmo e a tratti ironico: la storia è avvincente sia nella forma che nei contenuti.

Il protagonista di questo romanzo psicologico-realistico è Filippo, detto Fil, uno studente di Economia. Un protagonista in cui è facile identificarsi, uno di quelli che ci fa interrogare su quesiti esistenziali come ad esempio “Qualcuno ha la vita che vorrebbe?”

Ed è proprio questa l’interessante domanda che risuona tra le pagine di questo profondo romanzo e che grazie alla storia di Fil, suggerisce in maniera originale e divertente le diverse “risposte“.

Fil è il classico studente modello: perfetto nella vita come negli studi, vive secondo le regole e le aspettative della sua famiglia e dei suoi compagni. Tuttavia non ci sta a farsi scrivere la vita dagli altri, non vuole essere schiavo delle e-mail perché ha bisogno di riprendersi il suo tempo per costruirsi da solo il suo percorso.

Così inizia a mentire, per non deludere, per non dare dispiaceri. In fondo non è poi così difficile se si decide di scambiare vita con il proprio compagno di studi. Fil si ritira in campagna, a badare le pecore, ma continua a far credere di essere in regola con gli esami e di condurre la vita che tutti avrebbero voluto per lui.

Il romanzo ci fa riflettere su quanto poco conosciamo chi ci sta accanto e ci esorta a lasciarci sorprendere: il segreto è sperare ma soprattutto lottare per un mondo migliore, un mondo che ci faccia stare bene.

In breve (da Amazon):

“È un mattino di novembre. Nella sala di uno dei più prestigiosi college di Oxford, centinaia di persone aspettano l’inizio di una conferenza. Dopo qualche minuto entrano – nel silenzio generale – decine e decine di pecore. Bianche, lanose, ordinate, moderatamente belanti. Le guida Filippo Cantirami, giovane economista italiano, che come nulla fosse comincia il suo intervento sulla crisi dei mercati.

Inizia così il nuovo romanzo di Paola Mastrocola. Quella incredibile invasione di pecore getterà nel caos i genitori Cantirami, convinti che il figlio modello sia a Stanford a finire un dottorato, e che si ritrovano all’improvviso spiazzati e in ansia. Cosa combina Fil, dov’è finito, chi è veramente? E chi è quel suo compagno Jeremy con il quale ha stretto un patto, che cosa si sono scambiati i due ragazzi, qual è il loro segreto? Fil sembra sparito nel nulla, perduto in un mistero. Imprendibile. E intanto, sullo sfondo, la crisi dei nostri giorni.

Ma raccontata da lontano, come guardando il presente dal futuro, tra una cinquantina d’anni. Filippo Cantirami, il giovane rivoluzionario della Mastrocola, è un ragazzo privilegiato, un personaggio scomodo, di questi tempi: eppure è lui – in virtù dei suoi pensieri, dei suoi silenzi, dei suoi gesti e delle sue scelte – che pagina dopo pagina ci apre al sogno di una vita diversa. Un sogno che ci porta a riflettere sull’idea di tempo e sulla possibilità di metterla in discussione, di ripensarla.”