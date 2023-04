Incrodati sul Monte Bondone: 5 escursionisti trentini salvati dal soccorso alpino

Pubblicità

Pubblicità



Nel pomeriggio di ieri cinque giovani escursionisti trentini sono stati soccorsi dopo essersi incrodati alla base del Dos d’Abramo del monte Bondone.

Il gruppo si trovava a metà di un canalone ripido di neve dura. Illesi ma incapaci di proseguire e di tornare indietro, hanno chiamato il Numero unico per le emergenze 112 poco prima delle 14.

La Centrale di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento degli operatori delle Stazioni Trento monte Bondone e Paganella Avisio.

Pubblicità Pubblicità

Quattro soccorritori hanno raggiunto gli escursionisti salendo in quota a piedi, per poi accompagnarli in sicurezza a valle tramite manovre di corda, per superare i tratti innevati più ripidi. L’intervento si è concluso intorno alle 18.15, una volta raggiunte le Viote del Bondone. Per il gruppo non è stato necessario alcun ricovero in ospedale.

Poco dopo le 16 la Centrale Unica per le Emergenze 112 è stata allertata per un pilota di parapendio che in fase di atterraggio nei pressi degli impianti di risalita dell’Alpe Cermis (Cavalese), è finito su una pianta, rimanendo appeso a un’altezza di circa 10 metri.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Stazione Val di Fiemme del Soccorso Alpino, insieme ai Vigili del Fuoco di Cavalese. L’uomo è stato raggiunto con l’autoscala dei Vigili del Fuoco, riportato a terra e affidato all’ambulanza per accertamenti.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità