Il museo che ha cambiato il volto di Trento: verso i 10 anni di MUSE

Dal nuovo sito web, online da inizio anno, alla festa di compleanno fissata per sabato 22 luglio 2023: il MUSE – Museo delle Scienze si prepara a festeggiare i suoi primi 10 anni con tante novità, eventi e progetti partecipativi.

Dal 27 luglio 2013, giorno dell’inaugurazione, a oggi hanno varcato le porte del museo disegnato da Renzo Piano oltre 4 milioni di persone. Un progetto unico nel panorama italiano che, come afferma il direttore Michele Lanzinger, “ha cambiato il volto della città. Un museo che attraverso lo studio e il racconto della natura e delle meraviglie della scienza si è rivelato attrattore turistico e volano di sviluppo per il territorio”.

La data c’è: sabato 22 luglio 2023. È questa la giornata individuata dal museo per festeggiare il suo decimo compleanno. Una grande festa che porterà al MUSE 10 ore no stop di spettacoli, concerti e performance che intrecciano i linguaggi della scienza a quelli dell’arte.

Sono tante le novità che il MUSE ha in serbo per coinvolgere cittadinanza, visitatrici e visitatori nei festeggiamenti per l’anniversario, sia in termini di eventi e mostre che in nuovi servizi. Dal nuovo sito internet, online da poche settimane e sempre più attento all’accessibilità, al rafforzamento del programma di membership, che a fronte di una spesa minima (a partire da 25 euro per la card giovani, gratuito per gli insegnanti) offre vantaggi e possibilità inedite per vivere il museo in modo personalizzato e unico.

Il percorso verso il decennale, che sarà declinato anche attraverso vari progetti e campagne di comunicazione sia offline che online, entrerà nel vivo nei prossimi mesi, intensificandosi fino alla grande festa del 22 luglio 2023.

Per il direttore Michele Lanzinger: “In questi 10 anni abbiamo dimostrato che l’investimento fatto per il MUSE è risultato significativo per la nostra comunità per via delle numerosissime attività culturali prodotte o ospitate al museo e tra queste vogliamo ricordare la grande attenzione dedicata ai temi dello sviluppo sostenibile, dell’Antropocene, della tutela della natura, della partecipazione e dell’innovazione. Il museo si è rivelato un buon attrattore di turismo, volano di sviluppo: una scelta ‘illuminata’ grazie alla quale siamo passati da una visione tradizionale della collezione come valore fondante a quella odierna, che ci pone tra i musei nazionali e internazionali di maggior respiro e rilievo”.

Per il presidente Stefano Zecchi: “I dieci anni del museo hanno scritto una grande storia, non solo per il territorio trentino ma anche a livello nazionale e internazionale per le importanti relazioni e scambi con la comunità scientifica. Un anniversario che segna la svolta nella missione degli enti museali contemporanei, luoghi di collezioni permanenti e al tempo stesso spazi di pensiero, conoscenza, ricerca, per sviluppare un dialogo continuo e virtuoso fra scienza e discipline umanistiche, natura e cultura. Con questa progettualità il MUSE è sempre più in primo piano nell’affrontare le grandi sfide planetarie, in termini di transizione ecologica, sostenibilità umana e ambientale”.

IL NUOVO SITO WEB

Online da poche settimane, il nuovo sito web rispetta i requisiti tecnici in termini di accessibilità e ha una sezione realizzata in collaborazione con Anffas Onlus scritta interamente in Easy to Read, il linguaggio che aiuta le persone a leggere e capire le informazioni più complesse. Il nuovo portale offre sezioni specifiche in base al target di riferimento, permette di esplorare i reperti contenuti nelle collezioni scientifiche, è mobile friendly, responsive e integrato con i canali social. Ospiterà, inoltre, il blog del museo “MUSExtra”, una finestra sul mondo MUSE in cui saranno raccontate le ultime novità, il dietro le quinte, le ricerche in corso, le scoperte e i risultati raggiunti.

IL LOGO E LA CAMPAGNA WOW! E OOH!

Immediato e ben declinabile, il logo scelto per il decennale parla un linguaggio universale. Accompagnerà per il 2023 tutte le iniziative, le comunicazioni e i progetti del museo e delle sue sedi territoriali.

Festosa, colorata e “pop” anche la campagna di comunicazione ideata per i 10 anni. A partire da oggi le esclamazioni WOW! e OOH! inizieranno ad apparire su web, social e nella città di Trento, con una campagna di affissioni dedicata. La creatività scelta per il decennale sottolinea lo spirito del museo: curioso, vivace e sorprendente.

I PRIMI EVENTI 2023

La prima mostra dell’anno, inaugurata lo scorso 31 marzo, è dedicata al rapporto tra umanità e mondo selvatico in città. Si intitola “Wild City. Storie di natura urbana” e sarà visitabile fino al 5 novembre 2023. In arrivo, a giugno, “Deserto Italia”, con una serie di fotografie sulla crisi climatica in corso, e, in autunno, la grande mostra a tema Sciamani, in collaborazione con Mart di Rovereto e METS – Museo Etnografico Trentino San Michele.

Entrano nel vivo gli incontri di “Trento Scienza Grandi Eventi”, la rassegna in collaborazione con gli Enti del Sistema Provinciale della Ricerca e dell’Innovazione (STAR) che ospita figure di spicco nel panorama scientifico italiano, tra cui il fisico Roberto Battiston (19 aprile); “MUSE fuori orario”, ciclo di appuntamenti che a cadenza mensile (prossime date 27 aprile, 18 maggio e 22 giugno) animano il museo fino a tarda notte con dimostrazioni e spettacoli su vari temi, dalla scienza underground alla natura selvaggia, dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità; i party a tema per le famiglie (15 aprile, 13 maggio, 17 giugno) e i simposi partecipativi dedicati alle più urgenti sfide ambientali.

