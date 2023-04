“Di notte all’Eremo di Santa Giustina”: un successo oltre le aspettative (nonostante il maltempo)

Pubblicità

Pubblicità



Ha avuto un successo oltre le aspettative l’evento benefico intitolato “Di notte all’Eremo di Santa Giustina” che, oltre alla regia dei volontari della sezione Sat di Rallo, vede coinvolti il Coro Parrocchiale Santa Maria Assunta di Tassullo, la Pro Loco di Tassullo, il Circolo Fotografico Valli del Noce, il Gruppo Trentino-Alto Adige dell’Associazione Indipendente “Still I Rise” e, naturalmente, il Comune di Ville d’Anaunia.

Nonostante il maltempo, infatti, che non ha consentito di svolgere la passeggiata, è stato raccolto e donato all’organizzazione indipendente Still I Rise quasi il doppio della scorsa edizione.

Il Coro Parrocchiale Santa Maria Assunta di Tassullo ha quindi potuto allietare tutti i presenti nella sala del circolo anziani di Tassullo, facendo trascorrere un bel momento conviviale.

Le descrizioni che dovevano accompagnare il cammino sono state eseguite in sala dal componente del direttivo della Sat di Rallo Aldo Valentini, dal socio Giuseppe Mendini e da alcuni componenti del coro.

«Speriamo chi non ha potuto precorrere il sentiero Sat O529 dell’Eremo di Santa Giustina possa farlo in queste giornate riuscendo a godere di quella tranquillità che sa regalare – è il commento del presidente della Sat Massimiliano Corradini –. Ringrazio, oltre a tutti i partecipanti, l’associazione Strada della Mela, grazie alla quale abbiamo ricevuto in dono dai suoi associati molte delle materie prime necessarie alla preparazione del pasto. Grazie Agritur Monte Ozol, Trentingrana Consorzio dei Caseifici Sociali Trentini, Macelleria Corrà di Smarano e Lucia Maria Melchiori S.r.l.. Ma anche alcuni privati come l’Azienda Agricola Contre e tanti altri».

«Grazie inoltre – aggiunge il presidente – a tutte le associazioni del territorio che hanno condiviso con noi i valori per i quali un evento come questo viene realizzato: la Pro Loco di Tassullo, il Circolo Fotografico Valli del Noce e, naturalmente, il Comune di Ville d’Anaunia con il Sindaco Samuel Valentini sempre presente; la Comunità di Valle con il vicepresidente Andrea Biasi il quale ha presenziato nonché l’assessore regionale Lorenzo Ossanna anch’egli presente nelle attività della culturali della sezione».

Pubblicità Pubblicità