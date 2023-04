Ciclismo, Parigi Roubaix 2023: Trentin, Oss e Moscon sognano il “cubetto” più ambito di sempre

Pubblicità

Dopo il Giro delle Fiandre di domenica scorsa è l’ora dell’inferno del Nord. Domani 9 aprile giorno di Pasqua scatterà l’edizione numero 120 di una delle corse ciclistiche più belle ed imprevedibili al mondo.

“Questa corsa è maledetta!”, diceva Theo De Rooij, sfiancato dalla Parigi-Roubaix nel 1985, “lavori come una bestia e non hai nemmeno il tempo di pisciare, anzi ti pisci addosso mentre pedali e sei coperto di fango. Un vero schifo” ma allo stesso tempo aggiungiamo noi è la corsa più bella del mondo.

Saranno ben 256,6 i chilometri di odio, amore, orrore, seduzione, follia e coraggio da percorrere di cui 54,5 sul pavé suddivisi in 29 settori.

Lo spartiacque sarà come sempre la Foresta di Arenberg che dal 1968 decide non tanto chi vincerà la corsa ma chi non la vincerà più. E’ il primo tratto classificato a 5 stelle lungo a 2.300 metri con un fondo a schiena d’asino.

Le ultime edizioni sono state secche e polverose e anche quella di domani si dovrebbe confermare tale. Temperatura prevista 15 gradi tra sole e nuove che accompagneranno i corridori per tutta la giornata.

Saranno tre gli atleti trentini al via, Matteo Trentin, Daniel Oss e Gianni Moscon. Sulla carta Trentin è sicuramente il più in forma alla luce anche dell’ottima prestazione di domenica scorsa nel Giro delle Fiandre dove ha concluso al 10° posto dopo aver corso in appoggio al suo capitano Tadej Pogačar che non sarà presente in questa Roubaix.

Il favorito è Mathieu Van der Poel (Alpecin Deceuninck) tallonato da Wout Van Aert (Jumbo-Visma).

Da tenere d’occhio anche Mads Pedersen (Trek – Segafredo), Stefan Küng (Groupama – FDJ), Alexander Kristoff (Uno – X Pro Cycling Team), Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step).

A questi si aggiunge il corridore di Borgo Valsugana Matteo Trentin che grazie ad un solido passato nel ciclocross potrebbe fare la differenza.

La Parigi – Roubaix non è solo un evento sportivo fine a se stesso ma un fenomeno storico culturale sociale di dimensioni internazionali. La gara verrà trasmessa in 190 paese.