“Aftersun” di Charlotte Wells è il nuovo appuntamento proposto da Cinemart

Nuovo appuntamento con la seconda parte di programmazione di Cinemart, il ciclo di proiezioni curato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Nuovo Cineforum di Rovereto e organizzato all’interno dell’Auditorium Melotti di Rovereto.

Dopo aver inaugurato la programmazione con la pellicola francese Annie Ernaux. I miei anni super 8, e aver proseguito con Gigi la legge di Alessandro Comodin, GODLAND. Nella terra di Dio di Hlynur Palmason e Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras, Cinemart prosegue con Aftersun, pellicola del 2023 sulla memoria e l’infanzia, che segna il sorprendente esordio alla regia di Charlotte Wells.

Anni ’90. Callum e Sophie, padre e figlia scozzesi, sono in vacanza in una località di mare turca, presso uno di quei villaggi dove la formula “tutto compreso” fa sentire benestante chi non lo è veramente. Anche Callum e Sophie sembrano stare benissimo, e in realtà non lo sono davvero. Il padre sta per compiere 31 anni, la figlia ne ha 11, il che vuol dire che è nata quando Callum era appena ventenne, e lui non vive più con la madre della ragazzina: dunque questa vacanza, che precede l’inizio dell’anno scolastico, è un’oasi per tenersi stretti in procinto di un’imminente separazione.

Con l’aiuto dei device della modernità Callum e Sophie documentano ogni istante della loro breve vacanza, ma qualcosa rimane sempre ai margini dell’inquadratura: uno sguardo sofferente, un pianto nascosto. E alcune sequenze girate al giorno d’oggi, con Sophie diventata adulta, lasceranno intravvedere le conseguenze di quel dolore appena accennato.

Il film viene proposto in versione originale sottotitolata.

Pubblicità Pubblicità