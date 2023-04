Visita in Rao C dopo 10 mesi: «Togliete l’autonomia al Trentino perché non la merita»

Pubblicità

Spett.Le direttore,

Ieri, 6 aprile 2023, ho contattato il Cup dell’Azienda Sanitaria di Trento per fissare un appuntamento per una prestazione.

Per la precisione una “(prima) visita ematologia”, ricetta con codice Rao C. Prima data disponibile 24 gennaio 2024! Per contro, richiedendo una visita in libera professione la risposta é stata che “non ci sono date per prenotare…” Cosa dire? Impossibile commentare per mantenere un comportamento signorile.

Solo un desiderio mi permetto di esprimere: togliere l’Autonomia alla Provincia di Trento. Non la merita! Per quanto mi riguarda spero di essere ancora vivo il 24 gennaio 2024 , tanto per capire a cosa serviva questa visita. Nell’attesa penso che non solo il Covid sia causa di una riduzione della popolazione….

D.Z. lettera firmata

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre…)

