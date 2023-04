Via libera al decreto siccità: previste sanzioni fino a 50mila euro

Pubblicità

Molte le novità contenuto nel nuovo decreto acqua approvato dal Consiglio dei Ministri. Decreto che contiene nuove misure per il contrato della siccità e il miglioramento delle infrastrutture idriche.

Tra le novità sarà prevista anche la nomina di un commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.

Meloni rilascia anche qualche dichiarazione sul nuovo decreto e sul problema siccità in Italia: “Affrontiamo il problema in modo strutturale prima che diventi emergenza. Nessun Governo aveva scelto di farlo prima”. “Lo facciamo mettendo in rete in una cabina di regia tutti i vari livelli istituzionali che si occupano di questa materia”: aggiunge la premier.

È chiaro ormai a tutti che il problema siccità è a un passo dal diventare una vera e propria emergenza nazionale, in quest’ottica il CdM ha approvato un decreto che punta a liberare ben 8 miliardi di euro per aggiustare la rete idrica nazionale e costruire migliaia mini invasi multifunzionali.

Nel dettaglio, la bozza prevede procedure velocizzate per gli interventi di miglioramento dell’efficienza delle infrastrutture idriche e di drenaggio degli invasi. Saranno poi introdotte multe fino a 50mila euro per chi, senza autorizzazione estrae ed utilizza acqua pubblica.

Per intensificare i controlli, nasce anche la cabina di regia per la crisi idrica che avrà il compito di identificare degli interventi e delle opere urgenti in modo da far fronte nel breve termine alla crisi idrica.

Tale cabina di regia, sarà presieduta da Salvini in qualità di ministro delle infrastrutture e dei Trasporti e il Commissario straordinario nazionale dovrà predisporre gli eventuali interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.

Semplificazioni anche per le attività di riutilizzo delle acque reflue depurate, fino al 31 dicembre 2023, e per la realizzazione di impianti di desalinizzazione. Entro il 30 settembre 2023, tutte le Regioni potranno intervenire per mettere in attività gli invasi esistenti, in particolare attraverso le attività di manutenzione da fanghi e sedimenti.

