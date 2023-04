Sanzeno, riapre il sentiero nella roccia che porta al Santuario di San Romedio

Pubblicità

La primavera sta sbocciando in Val di Non. E anche lo spettacolare sentiero panoramico nella roccia, che da Sanzeno porta al Santuario di San Romedio, per il weekend di Pasqua sarà di nuovo percorribile.

Il sindaco Martin Slaifer Ziller ha infatti revocato l’ordinanza datata 6 dicembre 2022 con la quale provvedeva alla chiusura del sentiero, come sempre accade nel periodo invernale. Da domani, sabato 8 aprile 2023, si potrà di nuovo raggiungere il santuario attraverso un percorso unico nel suo genere.

«Ultimo sopralluogo, ultime manutenzioni, da domani sarà ufficialmente riaperto il sentiero nella roccia che porta al Santuario di San Romedio» annuncia il primo cittadino sulla propria pagina Facebook.

Il percorso nella roccia è una delle vie più spettacolari per raggiungere San Romedio: partendo dal parcheggio proprio di fronte al Museo Retico, dove è possibile lasciare l’auto, con una passeggiata quasi completamente in piano e una splendida vista sul canyon, in meno di un’ora si arriva all’eremo.

Il tracciato è letteralmente scavato nella roccia seguendo il percorso dell’antico canale irriguo realizzato oltre un secolo e mezzo fa per portare l’acqua del rio di San Romedio a caduta nelle campagne di Sanzeno e di Banco.

