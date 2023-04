Runner morto nei boschi, a Caldes si piange la vita spezzata di Andrea Papi

Pubblicità

Tutta Italia segue con sgomento e angoscia quanto accaduto di recente sul Monte Peller. È di ieri mattina infatti la notizia del runner trovato morto nei boschi di Caldes. (QUI link 1 – QUI link 2)

E, almeno secondo le informazioni arrivate ai giornali regionali e nazionali in giornata, non sembrerebbero esserci troppi dubbi riguardo a quanto accaduto al giovane 26 enne uscito ieri per una corsa e mai rientrato a casa.

Di fatto la certezza assoluta manca, la conferma ufficiale deve ancora arrivare e chiaramente arriverà in questi giorni, probabilmente oggi, con il risultato dell’autopsia: in quel momento si saprà con certezza che animale ha attaccato il giovane e – in caso di orso (ipotesi che va per la maggiore) – anche forse di quale plantigrado si tratti. Sì perché in zona Caldes oltre a vari lupi, ci sono anche alcuni orsi.

“L’ipotesi plantigrado”, nonostante la cautela iniziale nel pronunciare la parola “orso”, è quella che anche gli abitanti stessi di Caldes hanno fin da subito appoggiato. Il problema della zona è che le incursioni dei plantigradi non sono rare, inoltre siamo in primavera e gli animali hanno fame dopo il letargo… insomma, come è stato più volte ripetuto, si è trattato di una “tragedia annunciata”.

A confermare “l’ipotesi attacco” ci sarebbe il bastone insanguinato trovato non lontano dal corpo e le stesse condizioni in cui sarebbe stata rinvenuta la salma. Certo, le ipotesi sono molteplici e fioccheranno fino all’arrivo del risultato dell’autopsia. L’unica certezza è che un ragazzo non è tornato a casa dopo una corsa. Una persona ha perso la vita.

Il ragazzo – probabilmente – ha incontrato l’orso mentre correva. Poi forse la colluttazione tra i due o una possibile fuga del giovane o l’animale lo ha afferrato e trascinato nel bosco. Ipotesi, ma non certezze. Solo la scienza potrà risolvere qualche interrogativo riguardo a questa tragedia.

Sui social è una pioggia di saluti e di ricordi verso un ragazzo di 26 anni fresco di laurea, amante della natura, che si impegnava per cercare di trovare il proprio posto nel mondo. Non mancano poi i commenti di un paese distrutto dalla perdita di un ragazzo brillante, pieno di vita, affidabile.

Giuliano Bonomi su Facebook scrive: “Avrai avuto 15/16 anni la prima volta che ti ho incontrato (…) a Cles, e ti ho chiesto “Ma ti no es da Chjaudes? Se vos quando le serada la palestra poden allenarne tra de noi”. E da lì è partita un amicizia unica, mi hai seguito ovunque, come un fratellino che segue il fratellone. Anche quando non avevi voglia o finivi di lavorare in ritardo eri sempre presente. Ci siamo allenati nel mio garage, in palestra a Cles, abbiamo gareggiato in mezza Italia con gli amici della Kickboxing Trento (…). Grazie al tuo aiuto e passione abbiamo messo in piedi i corsi di Workout e di Boxe, e ora pensare che non ci sei più mi sembra impossibile e non ci voglio credere.”

Un vuoto incolmabile per la famiglia, per la fidanzata, per gli amici e per la valle intera.

Una tragedia che non sarebbe mai dovuta accadere: se verrà confermata l’ipotesi dell’attacco di un orso, servirà una profonda e attenta riflessione sugli equilibri uomo/grandi carnivori, perché se da un lato è giusto tutelare un progetto come Life ursus, da un altro lato è chiaro che non si può continuare così, con un progetto “fuori controllo”. In caso di conferma, Andrea Papi diventerebbe la prima vittima per l’attacco di un orso dall’inizio del progetto di reintroduzione di questi animali.