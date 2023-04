Runner morto, le parole delle associazioni animaliste

Pubblicità

Dopo la notizia del runner 26 enne – Andrea Papi – trovato morto nella notte tra mercoledì e giovedì nei boschi di Caldes, sui giornali e sui social si è scatenata la polemica.

Fin dalle prime comunicazioni arrivate, si parlava di un grosso animale selvatico che avrebbe attaccato il ragazzo. Animale che, nonostante l’iniziale cautela nel nominarlo ad alta voce, è stato ipotizzato si tratti di un orso. Ma a determinarlo sarà l’autopsia il cui risultato è atteso a breve.

“Solo gli esiti dell’autopsia chiariranno le vere cause della morte del runner Andrea Papi trovato morto nei giorni scorsi tra le montagne trentine nella zona di Caldes. Il corpo dell’uomo presentava ferite compatibili con quelle inferte da un animale selvatico forse un orso, ma nessuno ha ancora affermato almeno fino ad oggi che queste siano le cause della morte.” Si legge in una nota di AIDAA – Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.

“Purtroppo sulla vicenda si è già messa in moto la macchina massmediatica che sta già indicando nell’orso il responsabile di questa tragedia. Invitiamo alla prudenza nelle dichiarazioni sulle responsabilità effettive di questa tragedia e e anche allora si pensi ad un inchiesta seria per appurare la dinamica di quanto avvenuto, e per capire se il runner morto non si era inoltrato nei boschi in maniera improvvisa”.

Anche OIPA manda una nota: “Nell’esprimere cordoglio alla famiglia del runner morto mentre si allenava in montagna in Val di Sole, nella Provincia autonoma di Trento, l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) fa al contempo notare a chi dà per certo che il giovane sia stato vittima di un animale selvatico – alcuni affermano addirittura sia stato l’orso MJ5 – che fare un’affermazione senza le prove significa dichiarare qualcosa come vero senza fornire alcuna evidenza o sostegno per tale dichiarazione.

Questa è una pratica scorretta poiché può portare alla diffusione d’informazioni errate, ma purtroppo è quel che sta accadendo e si stanno rinfocolando strumentalmente le pretese di chi vorrebbe fare strage dei grandi carnivori, orsi e lupi, già nel mirino di politici e dei loro bacini elettorali non propriamente rispettosi della vita animale.”

«Quando si fa un’affermazione, si dovrebbe essere in grado di fornire prove o basi solide per supportare ciò che si sta dicendo» si legge in un commento del presidente di Oipa, Massimo Comparotto. «Aspettiamo gli esiti degli opportuni esami ma in ogni caso invitiamo politici, residenti e categorie produttive a una maggiore precauzione nell’esprimere certezze, quando non ve ne sono. Occorre ricordare che esiste sempre un modo per convivere serenamente con gli animali che vivono nel loro habitat. Altre Regioni lo dimostrano. Le istituzioni mettano un maggiore impegno nella diffusione d’informazioni utili a tal fine e attivino, con le categorie produttive, misure di salvaguardia nel rispetto della vita animale, tutelata dall’articolo 9 della Costituzione».

L’Ente Nazionale Protezione Animali – ENPA “esprime profondo cordoglio per la scomparsa del runner 26enne, il cui corpo è stato trovato tra i boschi di Caldes, nel Trentino. L’associazione segue con estrema preoccupazione gli sviluppi di questa tragica vicenda, restando in attesa dell’esito delle indagini e del referto del medico legale.

Al momento non c’è nessun elemento che permetta di stabilire con assoluta certezza le cause del decesso del giovane, ciononostante alcuni esponenti politici locali non hanno perso tempo per strumentalizzare il fatto ed alimentare un clima di intolleranza, paura, odio nei confronti degli orsi. Orsi che già da ora, e senza alcun riscontro fattuale, vengono accusati di essere responsabili della morte del giovane, con l’evidente obiettivo di scatenare una vera caccia alle streghe.“

«E’ bene ribadire che allo stato attuale ogni ipotesi sulle cause del decesso può risultare non solo infondata ma anche fuorviante. E’ possibile, ad esempio, che i presunti segni trovati sul corpo del runner e ricondotti ad un animale selvatico, siano successivi al decesso, le cui cause potrebbero anche essere dovute ad un malore. In attesa che le indagini facciano il loro corso chiediamo a tutti la massima responsabilità, evitando speculazioni e strumentalizzazioni finalizzate soltanto ad accrescere i consensi in vista della prossima campagna elettorale».

