Ricovero di Berlusconi: una notizia che fa il giro del mondo

Dalle più importanti testate europee a quelle oltreoceano, la figura di Berlusconi in tutte le sue sfumature rimbalza tra i giornali di tutto il mondo. Come imprenditore, uomo di Stato o come politico, Berlusconi in qualche modo sembra aver lasciato il segno più o meno positivo in quasi tutti gli Stati.

Dal Guardian, al Washington Post, da Al Jazeera a El Pai, da France24 al der Spiegel, fino al giornale canadese Toronto Star e su quello australiano News. Com.au.

Un uomo di mondo, ricordato dalle testate per il recente ricovero, i suoi problemi di salute e non solo, anche per tutte le sue sfumature penali e di vita privata.

Molti sono i giornali che dedicano un lungo articolo al leader di Forza Italia, come il britannico Daily Mail che ricorda la sua ascesa politica, allegando diverse foto.

Il sito delle Bbc invece, inserisce la notizia nel servizio dedicato a Donald Trump, citandolo come uno degli ex leader coinvolti in processi penali. “Il quattro volte premier è stato coinvolto in numerosi processi penali e ha dichiarato di essere l’uomo più perseguitato di tutta la storia del mondo”: scrive Bbc.

Infine, chiaramente, tutte le maggiori testate europee. “Italia: Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano per un problema cardiaco“, titolano i media francesi, da Libération a Le Figaro, che mettono la notizia in evidenza. “Silvio Berlusconi in terapia intensiva a Milano“, scrive il britannico Guardian, che dedica un lungo articolo al Cavaliere.

