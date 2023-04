Moena: avvistato un lupo sulla ciclabile – VIDEO

Pubblicità

Nel bel mezzo della bufera su lupi e orsi partita dal ritrovamento ieri del corpo senza vita di un runner di 26 anni sul Monte Peller e dall‘ipotesi che si possa essere trattato dell’attacco di un grosso animale selvatico (al momento si è ancora in attesa dei risultati dell’autopsia), arrivano sul web anche video e testimonianze di avvistamenti di animali selvatici nei pressi dei centri abitati.

Il dramma avvenuto nei boschi di Caldes ha fatto da “apripista” per tutti coloro che si sono sentiti di poter dire la propria opinione riguardo alla presenza di lupi e orsi in regione e riguardo ai tanti avvistamenti. Non più tardi di ieri, uno degli ultimi avvistamenti: un lupo che trotterellava lungo la ciclabile a Moena e immortalato dalla telecamera di un lettore (QUI link video).

Solo un paio di settimane fa, il consigliere provinciale Luca Guglielmi (associazione Fassa) aveva depositato una interrogazione all’attenzione della giunta (QUI link articolo) parlando della problematica della convivenza tra uomo e lupi in Val di Fassa.