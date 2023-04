Lago di Tovel, arriva l’ordinanza: «Vietato accedere al fondale». E un tratto del sentiero rimane chiuso

Pubblicità

«Vietato accedere al fondale scoperto del Lago di Tovel».

Dopo l’appello lanciato dal Parco Naturale Adamello Brenta (qui l’articolo), adesso arriva l’ordinanza firmata dal sindaco Samuel Valentini.

È prevista per oggi, venerdì 7 aprile, infatti, la riapertura della SP14, la strada che conduce al lago. Il che favorirà l’afflusso di numerosi visitatori, in particolare nel weekend di Pasqua.

Per questo il Comune di Ville d’Anaunia ha emanato un provvedimento di chiusura del lato est del sentiero del giro del Lago di Tovel e di divieto di accesso alla superficie del fondale esposto causa crisi idrica.

Fino al 20 aprile, dunque, salvo proroghe nel caso in cui la problematica di crisi idrica non dovesse risolversi, non sarà possibile percorrere il sentiero nel tratto transennato compreso tra il ponticello sul torrente Tresenica a nord-est e la spiaggia antistante l’albergo Lago Rosso a sud-ovest.

Allo stesso modo, non è consentito, ed è anzi assolutamente vietato, l’accesso alla superficie del fondale al fine di evitare «grave e irreparabile degrado del territorio e del delicato ambiente del Lago di Tovel».

