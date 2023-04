Gelate, Marica Sartori: «Colpito il ciliegio, danni non trascurabili»

Pubblicità

Cambiamento climatico: l’aumento delle temperature medie, oltre ai danni da siccità, favorendo l’anticipazione della ripresa vegetativa, aumenta la sensibilità ai danni da gelo per ritorni di freddo primaverili.

Le gelate di questi giorni hanno colpito alcuni areali e produzioni sensibili, in primis il ciliegio, della nostra provincia con danni che in alcune aree particolarmente sensibili potrebbero essere anche importanti.

Il gelo di questi giorni ha colpito molti areali del nostro territorio, dalla Val di Non alla piana a Sud di Trento, con intensità differente e in maniera diversificata a seconda della coltura e dello stadio vegetativo della pianta. “I primi accertamenti che abbiamo condotto con i nostri tecnici e attraverso il confronto con gli esperti della Fondazione Edmund Mach – sottolinea Marica Sartori, direttore di Co.Di.Pr.A. – fanno presumere che in alcuni ambiti produttivi vi possano essere danni non trascurabili per alcune colture.

Per il ciliegio, pur premettendo che solo nei prossimi giorni sarà possibile avere un quadro della situazione più chiaro e, ancora, che rispetto al melo è più difficile fare un quadro generale vista la diffusione a macchia di leopardo degli impianti, si è osservata una percentuale di allessamento agli abbozzi fiorali variabili dal 2 al 97%.

Nelle zone di fondovalle dove è stata azionata la protezione antibrina per il melo e ha coperto anche gli impianti di ciliegio la prevenzione del danno da gelo è stata efficace. Questo evidenzia l’importanza di impiegare metodi di difesa attiva per tutelare le proprie produzioni.

Invece, nelle zone di collina più esposte e in pendenza non ci dovrebbero essere dei danni particolarmente accentuati in quanto le temperature non sembrano essere scese a livelli critici.

Di contro negli impianti di collina che si trovano in avvallamenti, dove la fase fenologica era già sensibile e dove non è stata effettuata nessuna difesa attiva, ad esempio ricorrendo anche alle candele e alle stufe, si segnala una presenza di fiori e gemme allessate in misura variabile.

«Relativamente ai meleti trentini – continua Sartori – i danni sono variabili, nelle vallate (Val di Non, Val di sole, Valsugana, Bleggio), la temperatura è scesa nell’ultima parte della notte di pochi gradi centigradi. Tuttavia localmente, in alcuni avvallamenti, le temperature sono scese anche sotto i 5 °C. Generalmente, il numero relativamente basso di ore con temperature sotto lo zero, non fanno ipotizzare una situazione particolarmente grave e generalizzata.

Tuttavia, negli areali di media e bassa collina, visto lo stadio fenologico più avanzato, non è possibile escludere che vi siano fiori e gemme compromesse. Per i meleti del fondovalle è presto ipotizzare eventuali danni, in quanto le temperature sono scese in maniera difforme sul territorio, -2 °C, con punte di -4 °C con uno stadio fenologico di massima sensibilità (inizio/piena fioritura). Fortunatamente le temperature sono scese sotto lo zero generalmente per pochi gradi e poche ore e gli impianti di difesa attiva hanno permesso di limitare in maniera importante la severità degli abbassamenti termici».

