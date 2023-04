Cavareno, ok al bilancio di previsione: attenzione particolare alla sicurezza stradale

Pubblicità

Pubblicità



Un’attenzione particolare alla sicurezza stradale, senza dimenticare il risparmio energetico, la salvaguardia dell’acqua, l’importanza delle strutture sportive e la valorizzazione del centro storico.

Il Consiglio comunale di Cavareno ha approvato all’unanimità il Documento Unico di Programmazione (Dup) e il bilancio di previsione 2023-25.

Un bilancio che per il 2023 sfiora i 4 milioni di euro, soldi utili per realizzare o progettare diversi interventi fondamentali. A partire dalla sistemazione del centro storico: dopo aver riqualificato la piazza e una parte della zona alta dell’abitato, ora l’attenzione si concentrerà sul completamento della zona centrale del paese.

Tematica di assoluta rilevanza è poi quella della sicurezza stradale, che prevede la realizzazione di un marciapiede sul lato sinistro della strada provinciale (via Roen) e di un tratto di marciapiede tra Romeno e Cavareno, in località “alla Piena”. In questo caso si tratta di un’opera sovracomunale che prevede il collegamento dei marciapiedi tra i due centri abitati contigui alla SS43 dir.

Un’opera di primaria importanza, dunque, non solo per Cavareno, ma un po’ per tutta l’alta valle. «La conclusione di quest’opera – fa sapere il sindaco Luca Zini – garantirà la percorrenza pedonale dell’intera Alta Val di Non, in totale sicurezza, con un marciapiede continuo da Malgolo fino a Fondo».

Nell’intervento, il cui costo previsto è di un milione di euro, è inserita anche la messa in sicurezza dell’incrocio stradale, che dalla statale immette nella zona industriale.

Pubblicità Pubblicità



Altro obiettivo primario dell’amministrazione comunale è la realizzazione di un parcheggio a servizio del polo scolastico e del centro storico da 400 mila euro, per il quale è stato disposto lo studio di fattibilità. Non mancano poi gli interventi di riqualificazione energetica, in particolare sull’illuminazione pubblica.

Nell’anno in corso, a maggior ragione visto il periodo che ha reso ancora più evidente l’importanza di una risorsa preziosa come l’acqua, si intende poi dare il via ai lavori per l’opera di presa in Val Contres, finanziata per quasi 375 mila euro. Strettamente collegato è anche lo studio preliminare di una vasca di accumulo aggiuntiva in località Samolaz.

Stanno proseguendo infine i lavori ai centri sportivi. Anche questo un settore in cui l’amministrazione comunale crede molto.

In particolare gli interventi riguardano l’ampliamento del campo da calcio e il rifacimento degli spogliatoi al campo sportivo. Un’opera gestita dalla società Alta Anaunia Calcio, a cui è stato affidato un contributo provinciale oltre alla compartecipazione comunale, che dovrebbe essere ultimata nel corso di quest’anno.

Così come l’intervento, seguito dal Circolo Tennis Alta Val di Non, di adeguamento e sistemazione dei campi da tennis e del campetto polivalente presenti nel Centro Sportivo Alta Anaunia, con tanto di nuovo campo destinato al padel.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità