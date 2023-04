Carceri Spini: approvata l’offerta formativa per il prossimo anno scolastico

Pubblicità

La Giunta provinciale ha approvato ieri la proposta formativa rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Trento per l’anno scolastico 2023/2024.

L’offerta formativa proposta tiene conto della specificità della struttura che è caratterizzata dalla presenza di detenuti ordinari e “protetti”, tutti con pene detentive generalmente inferiori ai cinque anni, e di una sezione femminile.

I principali obiettivi della proposta sono: l’attivazione di percorsi sostenibili e coerenti con il tempo di permanenza dei detenuti e con la tipologia degli stessi e l’attivazione di percorsi spendibili o eventualmente completabili anche fuori dal carcere.

L’offerta formativa è gestita dal liceo delle scienze umane “A. Rosmini “ di Trento, anche in collaborazione con IeFP Alberghiero di Levico Terme per il percorso integrato con il liceo e alcuni corsi di carattere specialistico e con l‘IeFP Pertini per altri corsi di carattere professionale.

Prosegue l’attività di coordinamento tra la Provincia autonoma di Trento e la Casa Circondariale del capoluogo per ciò che concerne l’offerta formativa rivolta ai detenuti. Per il prossimo anno scolastico 2023-2024 sono previsti i seguenti percorsi:

a) un percorso di alfabetizzazione; b) un percorso propedeutico di scuola secondaria di primo grado per studenti che saranno inseriti in moduli di alfabetizzazione e/o in moduli di scuola media con l’obiettivo di recuperare competenze per poi essere inseriti definitivamente a frequentare il percorso di scuola media; c) un percorso di scuola secondaria di primo grado per detenuti “ordinari” e detenuti “protetti”; d) un percorso pluriclasse anche con finalità di conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo, presso la sezione femminile in cui possono essere inserite delle studentesse anche solo su singole materie a discrezione dei docenti del consiglio di classe; e) un percorso di primo periodo misto tra Liceo Economico Sociale e percorso professionale alberghiero per le parti comuni che poi si differenzia a seconda delle propensioni dello studente o nella prosecuzione verso la maturità liceale o verso la qualifica professionale alberghiero/cucina.

Per ciò che concerne il Piano pluriennale della Formazione Professionale, in continuità con l’anno formativo precedente, vengono inoltre programmati ulteriori interventi quantificati in complessive 280 ore suddivise in: moduli a favore delle detenute della sezione femminile per un totale di 40 ore di “tecniche di estetica”, affidati all’Istituto di formazione professionale provinciale Servizi alla persona e del legno “Sandro Pertini”; • 80 ore di corso nel campo della panificazione e della pasticceria per la popolazione femminile e maschile affidato all’Istituto Alberghiero di Levico Terme; • 160 ore di corso di pizzeria articolato in 4 moduli di 40 ore a favore dei detenuti “ordinari” e “protetti” affidato all’Istituto Alberghiero di Levico Terme, che potranno sfociare in accertamento di competenze nei nuovi profili professionali di aiuto pizzaiolo.

Infine, per quanto riguarda il periodo estivo, l’offerta formativa per la Casa circondariale di Trento proposta dal Liceo “Antonio Rosmini” di Trento prevede corsi sia per i detenuti ordinari sia per i detenuti protetti e per la sezione femminile, su varie tematiche: dalla lettura e scrittura, alle lingue straniere, alle espressioni artistico-musicali, allo studio assistito per chi ha frequentato la scuola superiore.

L’offerta ricomprende anche attività di carattere sportivo al fine di promuovere il benessere psico-fisico dei detenuti sia della sezione maschile che femminile. Le attività sportive saranno realizzate con la collaborazione del CST di Trento, già a partire dal corrente mese con prosecuzione nel periodo estivo.

