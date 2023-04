Animalisti e politici responsabili della morte di Andrea Papi

L’esame dell’autopsia ha fugato gli ultimi dubbi, Andrea Papi, il 26 enne di Caldes, è stato ucciso dall’orso. (qui l’articolo con i dettagli)

Il povero ragazzo ucciso da un orso sul monte Peller è colui che si aspettavano tutti: “il morto per orsi numero zero.”

Perché del primo umano ad essere ucciso dai plantigradi nostrani se ne parlava già dal primo sbranato sopravvissuto: “finché non ci scappa il morto non faranno mai nulla”.

Il “fare qualcosa” è relativo a “toglierci definitivamente dalle scatole” (per non dire peggio) orsi e lupi che nessuno ha chiesto e nessuno ha mai voluto. Non sono bastate aggressioni, gente miracolata dopo l’incontro con gli orsi, lamentele di allevatori e agricoltori, centinaia di animali sbranati, perdite ingenti di risorse economiche degli imprenditori perchè la politica facesse (e faccia) qualcosa. Gli orsi rientrodotti per “un giocare alla Natura” ora sono fuori controllo. Si sa: i nodi vengono sempre al pettine.

Ed ora che succederà? Presumibilmente in caso di conferma, dopo aver catturato e ucciso l’orso, che succederà? E gli altri 150 che girano per il nostro territorio? Sono domande a cui la politica deve rispondere subito e senza esitare perchè ora la gente muore. E sono morti inaccettabili.

Qualcuno deve avere il coraggio di dire quello che pensano quasi tutti i trentini: cioè che le responsabilità della morte di Andrea Papi sono degli animalisti “esaltati” e dei politici locali e nazionali che hanno permesso che si arrivasse a questo.

Con una miopia difficile da accettare il governatore dell’epoca, tal Lorenzo Dellai e quelli successivi, da Ugo Rossi a Maurizio Fugatti, insieme a tutti gli assessori e i ministri dell’ambiente che si sono succeduti nelle giunte trentine e a Roma hanno sorvolato sopra una situazione che stava diventando sempre più critica e pericolosa. Il progetto «life ursus» prevedeva massimo 35 orsi sulle nostre montagne. Ora – tra tutte le cucciolate – ce ne saranno probabilmente 150. Chi sono i responsabili di questo scempio? Perché i trentini non sono stati ascoltati quando chiedevano aiuto?

Gli “amici degli animali” hanno sempre difeso a spada tratta orsi e lupi, ma poco si è sentito da loro circa le atroci morti di altri animali indifesi e sbranati nei recinti e nei pollai di allevatori trentini. Gli animalisti sono i primi responsabili della morte di questo povero ragazzo. Insieme a chi ha voluto questo progetto dovrebbero essere subito processati. Altro che esposti contro i governatori. Ridicoli!

A questi animalisti radicali e fanatici chiedo di immaginare la tragica morte di questo giovane ragazzo. Solo, al buio, sbranato magari quando era ancora vivo e consapevole dell’agghiacciante fine che si avvicinava. Basta! La gente è stufa di questi esaltati che non conoscono il vero valore della vita.

La morte peserà sulla coscienza di chi ha insistito per disseminare il nostro territorio di fiere tutt’altro che mansuete e comunque di un tipo di orso ben diverso rispetto a quello presente sul territorio alpino in precedenza.

Il problema degli animalisti è che, come per gli altri che hanno avuto incontri ravvicinati con i plantigradi, che l’orso, poverino, era stato provocato e che l’uomo è il più feroce di tutto il regno animale.

Ora è il turismo a tremare, e per davvero. La famigliola in vacanza abituata a passeggiare con i bambini nei boschi locali, forse si farà qualche domanda circa la sicurezza del territorio e l’opportunità di tornarci.

Andare a cercar funghi nei boschi è diventato troppo pericoloso, fare un pic nic oppure andare prendere il sole in montagna è poco consigliabile. C’era un tempo dove i nonni andavano a raccogliere i mirtilli coi nipoti, dove le famiglie facevano passeggiate nei boschi per respirare la vera natura, il benessere degli alberi. Ora questo non si può più fare, e così chiudiamo i nostri figli dentro le stanze a giocare con le playstation. È questa la grande evoluzione del genere umano? Spero proprio di no!

Il bosco è degli Orsi? Ma quando mai! Un discorso talmente fuori luogo da far rabbrividire. Gli orsi non esistevano più qui in Trentino fino a 20 anni fa. È stato l’uomo a reintrodurli – tra l’altro con animali ben più abituati all’uomo – ed ora dovrà rimediare a questa scelta politica e scellerata. Andrea Papi è stato il morto zero, ma se non si prendono posizioni, ne arriveranno altri, ed altri ancora. La politica deve decidere senza paura. Subito. La vita delle persone va difesa.

Un forestale mi ha detto in via confidenziale che è stato perso il conto reale di quanti siano gli orsi, e come per gli esseri umani anche gli orsi hanno i loro buoni e i loro cattivi, e non necessariamente prevalgono i buoni.

E gli orsi buoni o cattivi ormai li trovi spesso fuori casa, da Spormaggiore (villeggianti anziani a tu per tu col plantigrado davanti alla porta) a Terlago (contadini costretti a lavorare sotto diretta sorveglianza dell’orso manco fosse un supervisore) a Cles (orso nel parcheggio di un condominio ripreso dalla telecamera e ragazzino ignaro rientrato in casa pochi minuti dopo che l’orso si era allontanato) e via così per gli innumerevoli episodi che dimostrano come la convivenza stia diventando sempre più ravvicinata e complicata.

Ora, se pensiamo che il luogo comune è che i lupi sono ancora più pericolosi degli orsi c’è di che far gelare il sangue nelle vene. Se poi li chiamano grandi predatori mi chiedo: ci sarà pure un motivo!

Dopo asini, pecore, capre, alpaca sbranati e diversi umani feriti, Andrea 26 anni ha pagato con la sua vita le ottusità della politica e le folli campanelline degli animalisti. Chi ha responsabilità governative ora agisca, in fretta, e non con comunicazioni mediatiche, parole e promesse, ma con i fatti!

Invito invece qualche “soggetto” (per non dire di peggio e garantisco che ci saranno) intenzionato a trovare scusanti per orsi, lupi e animali vari a non replicare ma ad andare invece in chiesa a pregare per il povero Andrea!

Sentite condoglianze alla famiglia.

Roberto Conci – direttore editoriale