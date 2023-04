Alessia Ambrosi, (FdI): «Andrea aggredito da vivo, ora animalisti chiedano scusa»

Pubblicità

Sono arrivati i risultati dell’autopsia sul corpo del 26 enne Andrea Papi, il runner di 26 anni trovato morto nei boschi del monte Peller, sopra l’abitato di Caldes. Secondo i risultati Andrea sarebbe morto per le numerose ferite provocate dall’attacco di un orso.

L’agguato è avvenuto mentre il giovane era vivo, tanto che è fuggito e ha poi tentato di difendersi con un bastone. Estratto il Dna dell’orso per procedere all’individuazione.

Nel merito c’erano fin da subito pochi dubbi. I forestali arrivati sul posto hanno subito visto delle macchie di sangue sono ancora sulle cortecce degli alberi e hanno trovato un bastone insanguinato usato dal runner per difendersi dall’assalto.

Dopo la conferma autoptica arrivano le prime dichiarazioni di politici e associazioni animaliste. Alessia Ambrosi, parlamentare di Fratelli d’Italia, attacca gli animalisti: «Con la conferma che il povero Andrea Papi era vivo al momento dell’aggressione dell’orso, cade anche l’ultima carta del miserevole castello di alibi e bugie dei professionisti dell’animalismo militante e dei loro complici politici di sinistra. Abbiamo ascoltato e tollerato i loro deliri e il loro cinismo verso i trentini per anni. Adesso abbiano la decenza di andare a nascondersi e almeno l’umiltà di chiedere scusa. Uso le parole della mamma di Andrea: ‘volevate il morto? Bene, adesso lo avete avuto’. Vergognatevi!”. Conclude Alessia Ambrosi deputata di Fratelli d’Italia.

Oipa invece non sembra per nulla impensierita per il pericolo orso in Trentino. In una nota l’associazione animalista auspica che «le istituzioni non ricorrano alla barbarie dell’”occhio per occhio, dente per dente». Secondo Oipa «importare per poi imprigionare e uccidere. È quel accade nella gestione della Provincia autonoma di Trento che, insieme all’Istituto nazionale della fauna selvatica (oggi Ispra) e al Parco Adamello Brenta, per salvaguardare un piccolo nucleo di orsi sopravvissuto nel territorio volle avviare il progetto Life Ursus, finanziato dall’Unione Europea, al fine d’incrementare la specie nelle Alpi tramite il rilascio di alcuni individui provenienti dalla Slovenia.

«Se il risultato di tanto sforzo è questo, tanto valeva che quello stanziamento di denaro pubblico fosse investito altrove», commenta il responsabile per la Fauna selvatica dell’Oipa, Alessandro PIacenza. «Dieci furono gli orsi rilasciati tra il 1999 e il 2002, e oggi se ne contano circa 100. Ma l’intento iniziale si è ribaltato e dalla protezione si sta passando all’uccisione».

