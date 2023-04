Musica concerti e curiosità da dietro il palco. Salve, mi presento. Mi chiamo Gigi Carnevali e sono così affezionato a questo abbreviativo che se mi chiamate Luigi, probabilmente, non mi volterò.

Non sono un musicista, ma con tutta questa gente che suona ci vorrà pure qualcuno che ascolta. Sono piuttosto un musicante, nel senso di amante della musica in molteplici aspetti.

Vorrei intrattenervi su cose e amenità che riguardano il mondo della musica, che ho bazzicato per molti anni, sia come venditore di musica solida, LP, musicassette, CD, ecc, sia come fruitore, animatore radiofonico e deeejay. Ho organizzato qualche concerto, e ho accompagnato qualcuno nelle scelte di quale artista promuovere. Ho realizzato interviste in molti backstages ed ho preso confidenza con molti artisti. Zucchero e i cioccapiatti

Zucchero e i cioccapiatti – Uno degli artisti che mi ha dato il la per presentarmi è stato l’Adelmo. Inteso come Zucchero Sugar Fornaciari, che ogni tanto infila questo termine nelle sue conversazioni nel retro palco. Il cioccapiatti è di solito l’elemento debole della banda o dell’orchestra, quello che è arrivato per ultimo. Il tipo rumoroso che sbatta appunto i piatti ma che sa raccontarla bene.

Quello che ha tanta voglia di fare, ma non possiede ancora la tecnica per maneggiare bene uno strumento. Gli assegnano il compito di dare un poco di ritmo e non fare troppi danni. Se fosse nato in Irlanda o nella Louisiana, suonerebbe gighe e reels, oppure cajun e zydeco con due cucchiai contrapposti. In Italia gli danno i piatti da sbattere. Spesso, per estensione è il batterista delle band, molto rumore, qualche senso del ritmo e un po’ di quadratura.

Simpatico pasticcione – La definizione è uscita dal ristretto ambito musicale per definire chi s’impegna ma si vede che gli mancano le basi. Essere un cioccapiatti corrisponde ad un simpatico pasticcione, uno che ci prova e magari un giorno avrà uno strumento tutto suo in orchestra, o diventerà più bravo di Dave Grohl, ma per ora no.

Non sarà necessario come il primo violino in orchestra o il primo clarino in banda, ma lui c’è, e su lui puoi sempre contare, anche se non è il pilastro principale. Se vi danno del cioccapiatti non è sempre per denigrarvi, è una sorta di buffetto, un attestato di stima e di sopportazione, come si dà ai bimbi in attesa che crescano e imparino dai loro errori. Forse con una nota un poco acida sulla rumorosità con cui approcciate la vita. Fare casino è nella vostra indole.

Overdose d’amore tour – Parlavamo di Zucchero che ha usato un’altra espressione emiliana in un suo album il chokabek, una parola antica che parla di fame, che ha il senso di masticare a vuoto e far suonare il becco(la bocca), perché non c’è nulla da mangiare. Sugar ha deciso di farsi, e fare ai suoi fan, un grande regalo per i 40 anni di carriera.

Lo fa col botto con un tour mondiale che è cominciato a fine marzo nei paesi scandinavi, con Andrea Bocelli come guest. Ha appena terminato tre serate in uno dei templi della musica dal vivo anglosassone.

La Royal Albert Hall di Londra, un luogo da brividi per tutto quello che ha assorbito nelle sue assi e nelle sue poltrone. Qui son passati tutti i mostri sacri del rock, del blues e del pop.

Il tour comprendeva poche date italiane ( https://www.zucchero.it/ qui i dettagli) che si stanno moltiplicando perché la domanda è enorme e non si contano le date già sold out.

Approfitterà anche della struttura del Campovolo di Reggio Emilia alla RCF arena, per due date speciali.

Un evento fissato per il 9 e 10 giugno, che invece di "Overdose d'amore Tour" si chiamerà "Un diavolo in R.E." Voi trentini fate attenzione al sassofonista che lo accompagna nel tour mondiale. Ha un simpatico accento californiano, ma ormai è trentino DOC. Si chiama James Thompson e oltre ai sax se la cava benissimo col flauto traverso e alla voce.