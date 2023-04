Torna la “Giornata Ecologica” a Cavedago

Pubblicità

È tempo di “Giornata Ecologica” a Cavedago, il cui motto, nonché invito alla popolazione, è: «Aiutaci anche tu a pulire il nostro paese!».

Il ritrovo è previsto per domenica 30 aprile alle ore 9 in piazza, per fare colazione tutti insieme e poi dare ufficialmente il via all’attività.

Alle 13 ci sarà il pranzo per tutti i volontari offerto dal Gruppo Alpini di Cavedago. Gli organizzatori consigliano un abbigliamento adatto e ricordano che l’attività è autonoma senza accompagnamento di guida o A.m.m.

Sul posto saranno forniti i guanti e sacchetti per la raccolta e, in caso di maltempo, l’iniziativa sarà rimandata a data da destinarsi.

Per informazioni è possibile contattare Manuela al numero di cellulare 329.7369909 oppure Romina al 349.5573798.

Organizza il Comune di Cavedago in collaborazione con Cavedago Vacanze, Pro Loco Cavedago, Cacciatori, Gruppo Alpini e Vigili del Fuoco volontari.

